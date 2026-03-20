Новини
Спорт »
Световен футбол »
Реал Мадрид набеляза защитник на Манчестър Юнайтед

20 Март, 2026 11:29 548 0

През миналото лято „Лос Бланкос“ привлякоха Трент Александър-Арнолд от Ливърпул, но английският национал преминава през труден сезон и не успява да демонстрира най-добрата си форма

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Реал Мадрид е набелязал защитника на Манчестър Юнайтед Диого Далот, като трансферна цел за предстоящия пазарен прозорец. През миналото лято „Лос Бланкос“ привлякоха Трент Александър-Арнолд от Ливърпул, но английският национал преминава през труден сезон и не успява да демонстрира най-добрата си форма. Според вестник "Спорт", Реал Мадрид работи по привличането на нов десен бек през лятото, а Далот е разглеждан като „основна цел“ за клуба.

Александър-Арнолд имаше проблеми с контузии и е записал едва две асистенции в 20 мача във всички турнири за столичния гранд. В същото време Дани Карвахал е взел участие само в 17 срещи през кампанията, като 11 от тях са в Ла Лига. Бъдещето на испанеца е обект на сериозна несигурност. Договорът на 34-годишния футболист на „Бернабеу“ изтича това лято и се смята, че ръководството на Реал Мадрид е готово да го пусне да си тръгне като свободен агент.

Това е и причината Реал Мадрид сериозно да обмисля летен ход за Далот. В информацията се твърди, че Манчестър Юнайтед може да е склонен да се раздели с португалския национал срещу трансферна сума от порядъка на 40 милиона евро (35 милиона паунда).

Далот подписа нов договор с Манчестър Юнайтед през лятото на 2023 г., като настоящият му контракт е до юни 2028 г. и включва опция за удължаване с още една година. Португалецът изпитваше затруднения с формата си под ръководството на Рубен Аморим, като не успяваше да се наложи като уинг-бек нито отдясно, нито отляво. Въпреки това Далот изглежда много по-уверен, откакто Майкъл Карик промени схемата на игра на 4-2-3-1, което позволи на защитника да се върне на предпочитаната си позиция като десен бек.

Далот е близо до осмата си година в Манчестър Юнайтед, след като пристигна от Порто през 2018 г. Той е представил „червените дяволи“ в 240 мача във всички турнири, като е отбелязал 10 гола и е направил 20 асистенции. Португалецът може да пристигне в Реал Мадрид като заместник на Карвахал и конкуренция за Александър-Арнолд, който ще се стреми към по-силно представяне през следващия сезон.

Кириани Сабе от Клуб Брюж и Педро Поро от Тотнъм също са сред вариантите, които Реал Мадрид разглежда, за да реши проблема си на позицията десен бек.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове