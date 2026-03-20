Новини
Спорт »
Световен футбол »
Трент Александър-Арнолд се раздели с гаджето си

20 Март, 2026 12:00 882 2

  • трент александър-арнолд-
  • естел бенке-
  • модел-
  • футбол-
  • гадже-
  • раздяла

27-годишният футболист и бившата му любима, известният британски модел и инфлуенсър Естел Бенке, са приключили връзката си

Трент Александър-Арнолд се раздели с гаджето си - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Това е седмица с две лица за професионалния футболист Трент Александър-Арнолд. Първо той блесна в Шампионската лига за Реал Мадрид, но в личния му живот нещата не вървят толкова добре. Той се е разделил с приятелката си. 27-годишният Трент Александър-Арнолд и бившата му любима, известният британски модел и инфлуенсър Естел Бенке, са приключили връзката си. Двамата бяха двойка от октомври 2024 г. Твърди се, че са се разделили по взаимно съгласие и в добри отношения. Освен това, според информациите, те все още са приятели.

Запознати източници съобщиха на британския таблоид The Sun, че решението не е взето прибързано. „Раздялата беше трудна, но и Трент, и Естел знаеха, че това е най-доброто“, се казва в съобщението. „Те преживяха заедно специални моменти. Но сега поемат по различни пътища, изпълнени с любов и благодарност за преживяванията, които споделиха. И двамата са много заети и стигнаха до тъжното заключение, че връзката им няма да издържи в дългосрочен план.“

25-годишната британска лайфстайл инфлуенсърка помогна на бившия си приятел при голямата промяна, която Александър-Арнолд направи през 2025 г. Тогава бързият краен защитник напусна Ливърпул след повече от двадесет години и подписа с Реал Мадрид. Бенке му е помогнала да се адаптира към новата си среда.

Бенке блесна на голяма приветствена вечеря, организирана от президента на Реал Мадрид Флорентино Перес за англичанина на стадион „Бернабеу“. Искрата пламна бързо, само месец след разпадането на предишна връзка на Александър-Арнолд. Заедно двойката предприе няколко красиви пътувания. Междувременно и двамата са се отписали един от друг в социалните мрежи и вече няма общи снимки.

За Александър-Арнолд седмицата изведнъж стана доста по-малко приятна. Във вторник той все още блестеше на терена за Реал Мадрид. В осминафиналите на Шампионската лига десният бек игра почти целия мач срещу силния Манчестър Сити. Под бурните освирквания на враждебните фенове на Сити, най-вече заради миналото му в Ливърпул, английският национал изигра достоен мач. Реал спечели с 2:1 и се класира за четвъртфиналите. Там техен съперник е Байерн Мюнхен.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ей,Ковачев

    5 0 Отговор
    Не ни интересува.

    12:12 20.03.2026

  • 2 Чоне

    0 0 Отговор
    Да си хване най добре някой съотборник или някой левент от ла лига. Какво се занимава с модели и си губи времето.

    12:48 20.03.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове