Трент Александър-Арнолд се раздели с гаджето си

Това е седмица с две лица за професионалния футболист Трент Александър-Арнолд. Първо той блесна в Шампионската лига за Реал Мадрид, но в личния му живот нещата не вървят толкова добре. Той се е разделил с приятелката си. 27-годишният Трент Александър-Арнолд и бившата му любима, известният британски модел и инфлуенсър Естел Бенке, са приключили връзката си. Двамата бяха двойка от октомври 2024 г. Твърди се, че са се разделили по взаимно съгласие и в добри отношения. Освен това, според информациите, те все още са приятели.

Запознати източници съобщиха на британския таблоид The Sun, че решението не е взето прибързано. „Раздялата беше трудна, но и Трент, и Естел знаеха, че това е най-доброто“, се казва в съобщението. „Те преживяха заедно специални моменти. Но сега поемат по различни пътища, изпълнени с любов и благодарност за преживяванията, които споделиха. И двамата са много заети и стигнаха до тъжното заключение, че връзката им няма да издържи в дългосрочен план.“

25-годишната британска лайфстайл инфлуенсърка помогна на бившия си приятел при голямата промяна, която Александър-Арнолд направи през 2025 г. Тогава бързият краен защитник напусна Ливърпул след повече от двадесет години и подписа с Реал Мадрид. Бенке му е помогнала да се адаптира към новата си среда.

Бенке блесна на голяма приветствена вечеря, организирана от президента на Реал Мадрид Флорентино Перес за англичанина на стадион „Бернабеу“. Искрата пламна бързо, само месец след разпадането на предишна връзка на Александър-Арнолд. Заедно двойката предприе няколко красиви пътувания. Междувременно и двамата са се отписали един от друг в социалните мрежи и вече няма общи снимки.

За Александър-Арнолд седмицата изведнъж стана доста по-малко приятна. Във вторник той все още блестеше на терена за Реал Мадрид. В осминафиналите на Шампионската лига десният бек игра почти целия мач срещу силния Манчестър Сити. Под бурните освирквания на враждебните фенове на Сити, най-вече заради миналото му в Ливърпул, английският национал изигра достоен мач. Реал спечели с 2:1 и се класира за четвъртфиналите. Там техен съперник е Байерн Мюнхен.