Илиан Илиев може да стане №1 по победи в дома на Левски

Утре Левски излиза в предпоследното си домакинство за редовния сезон на efbet Лига. В него „сините“ посрещат Черно море на „Герена“, като влизат в мача в ролята на фаворити. Но когато на скамейката на гостуващия отбор седи Илиан Илиев, никога нищо не е сигурно.

През миналия сезон „моряците“ направиха паметен обрат на „Георги Аспарухов“ и спечелиха с 2:1 след изоставане с 0:1 на почивката с гол на Келиан Ван Дер Каап след корнер. През втората част обаче с два гола на Димитър Тонев Черно море спечели с 2:1. Този мач беше и първа шампионатна загуба за Хулио Веласкес начело на „сините“. Интересното е, че и в турнира за Купата на страната дебютният крах на Веласкес бе от същия съперник и същия треньор. Илиан го победи с 1:0 на четвъртфинал на „Тича“. Така в един момент Илиан поведе на Хулио с 2:0. След това испанецът успя да изравни. Първо в плейофите на миналия сезон Левски спечели на „Герена“ с 2:0. Мач, който се запомни уникалната асистенция на Майкон за първия гол на Георги Костадинов, при която той завря топката между краката на Асен Дончев. В края на мача Асен Митков направи 2:0.

Вторият мач в плейофите бе в последния кръг на „Тича“ и бе важен само за „моряците“, които се бореха с Арда за третото място. Веласкес обаче каза, че той и играчите му трябва да покажат уважение към първенството, а и към Арда, и не могат да си позволят да отпишат мача. В него Левски не игра блестящо, но не позволи да бъде победен и двубоят завърши 0:0. Арда обаче направи 2:2 в Разград срещу Лудогорец и така варненци запазиха третото място в крайното класиране. Веласкес пък изравни на Илиан до 2:2 в преките сблъсъци с успеха с 3:1 на „Тича“ през есента на настоящия сезон. Тогава Черно море водеше на полувремето с гол на Селсо Сидни.

Много впечатляващо е, че Илиан Илиев е един от тримата треньори, които имат най-много победи на "Герена" - 4. Другите двама са Стойчо Стоев и Златомир Загорчич. Така, че сега треньорът на Черно море ще има възможност да стане еднолично номер 1 в историята като гост на Левски.