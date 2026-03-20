Илиан Илиев може да стане №1 по победи в дома на Левски

20 Март, 2026 13:59 505 1

Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Утре Левски излиза в предпоследното си домакинство за редовния сезон на efbet Лига. В него „сините“ посрещат Черно море на „Герена“, като влизат в мача в ролята на фаворити. Но когато на скамейката на гостуващия отбор седи Илиан Илиев, никога нищо не е сигурно.

През миналия сезон „моряците“ направиха паметен обрат на „Георги Аспарухов“ и спечелиха с 2:1 след изоставане с 0:1 на почивката с гол на Келиан Ван Дер Каап след корнер. През втората част обаче с два гола на Димитър Тонев Черно море спечели с 2:1. Този мач беше и първа шампионатна загуба за Хулио Веласкес начело на „сините“. Интересното е, че и в турнира за Купата на страната дебютният крах на Веласкес бе от същия съперник и същия треньор. Илиан го победи с 1:0 на четвъртфинал на „Тича“. Така в един момент Илиан поведе на Хулио с 2:0. След това испанецът успя да изравни. Първо в плейофите на миналия сезон Левски спечели на „Герена“ с 2:0. Мач, който се запомни уникалната асистенция на Майкон за първия гол на Георги Костадинов, при която той завря топката между краката на Асен Дончев. В края на мача Асен Митков направи 2:0.

Вторият мач в плейофите бе в последния кръг на „Тича“ и бе важен само за „моряците“, които се бореха с Арда за третото място. Веласкес обаче каза, че той и играчите му трябва да покажат уважение към първенството, а и към Арда, и не могат да си позволят да отпишат мача. В него Левски не игра блестящо, но не позволи да бъде победен и двубоят завърши 0:0. Арда обаче направи 2:2 в Разград срещу Лудогорец и така варненци запазиха третото място в крайното класиране. Веласкес пък изравни на Илиан до 2:2 в преките сблъсъци с успеха с 3:1 на „Тича“ през есента на настоящия сезон. Тогава Черно море водеше на полувремето с гол на Селсо Сидни.

Много впечатляващо е, че Илиан Илиев е един от тримата треньори, които имат най-много победи на "Герена" - 4. Другите двама са Стойчо Стоев и Златомир Загорчич. Така, че сега треньорът на Черно море ще има възможност да стане еднолично номер 1 в историята като гост на Левски.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хмм

    0 0 Отговор
    у дома

    14:16 20.03.2026

