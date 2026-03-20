Само по бельо и с екип на Меси се пусна секси певица

Само по бельо и с екип на Лионел Меси американската певица Сабрина Карпентър стана хит в ТикТок. 26-годишната изпълнителка се премени в цветовете на Аржентина с №10 и показа как се кълчи в леглото на фона на музиката на Бед Бъни.

Феновете на останаха равнодушни и само за около 24 часа клипът събра почти 7 милиона харесвания. Носителка на две награди „Грами“ озаглави клипа „Оле, оле, Аржентина“.

Феновете обаче обърнаха повече внимание не на футболните и лични пристрастия към Меси, а към рапъра Бед Бъни. Те дори призоваха за съвместен проект на Сабрина с изпълнителя от Пуерто Рико.