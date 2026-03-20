Почина дясна ръка на Жозе Моуриньо, работил с него в Реал Мадрид, Челси и Манчестър Юнайтед

Един от дългогодишните помощници на Жозе Моуриньо - Силвино Лоуро, почина на 67-годишна възраст. Той е напуснал този свят след продължително заболяване.

Лоуро беше треньор на вратарите в щаба на Моуриньо и следваше Специалния в продължение на две десетилетия, включително по време на най-успешните му периоди. Той е работил с него в Порто, Челси, Интер Милано, Реал Мадрид и Манчестър Юнайтед.

Лоуро е бил наставник на легенди Петър Чех, Икер Касияс и Давид де Хеа. И тримата са смятани за едни от най-добрите в света в определени моменти от кариерата си.