Новини
Спорт »
Световен футбол »
Почина дясна ръка на Жозе Моуриньо, работил с него в Реал Мадрид, Челси и Манчестър Юнайтед

20 Март, 2026 14:30 432 0

  • жозе моуриньо-
  • силвино лоуро-
  • починал-
  • футбол-
  • помощник треньор

Лоуро е бил наставник на легенди Петър Чех, Икер Касияс и Давид де Хеа

Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Един от дългогодишните помощници на Жозе Моуриньо - Силвино Лоуро, почина на 67-годишна възраст. Той е напуснал този свят след продължително заболяване.

Лоуро беше треньор на вратарите в щаба на Моуриньо и следваше Специалния в продължение на две десетилетия, включително по време на най-успешните му периоди. Той е работил с него в Порто, Челси, Интер Милано, Реал Мадрид и Манчестър Юнайтед.

Лоуро е бил наставник на легенди Петър Чех, Икер Касияс и Давид де Хеа. И тримата са смятани за едни от най-добрите в света в определени моменти от кариерата си.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове