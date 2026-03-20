Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Спорт »
Тенис »
Григор Димитров с огромен срив в ранглистата - най-ниско класиране от май 2012 година насам

20 Март, 2026 15:39 702 9

  • григор димитров -
  • мастърс-
  • маями-
  • рафаел колиньон -
  • световната ранглиста-
  • атп-
  • тенис

Хасковлията претърпя поражение от Рафаел Колиньон в Маями

Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Григор Димитров преживя разочароващ обрат на Мастърса в Маями. В напрегнат двубой от първия кръг, хасковлията отстъпи пред белгийския талант Рафаел Колиньон с резултат 6:7(3), 6:4, 6:7(6), което беляза не само ранното му напускане на турнира, но и сериозен спад в световната ранглиста.

Загубата в слънчева Флорида се оказа особено болезнена за Димитров, тъй като миналата година именно тук той достигна до полуфиналите и прибави 400 ценни точки към актива си. Сега, след като не успя да защити тези точки, българският ас ще се прости с мястото си сред първите 80 на планетата.

Според актуалното "live" класиране, Григор вече се намира на 87-а позиция, а официалното обновяване на ранглистата е насрочено за 30 март. Това е най-ниското класиране на Димитров от май 2012 година насам – период, в който той тепърва пробиваше на голямата сцена.


Поставете оценка:
Оценка 3 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Перо

    10 0 Отговор
    Тоя защо вече не се откаже, не става и за чеп за зеле, само харчи парите на данъкоплатците, чрез федерацията, а наградните фондове и пари за участия прибира за себе си!

    15:45 20.03.2026

  • 2 Не се мъчи

    9 0 Отговор
    Гришо,откажи се от тениса.Вече ти е трудно.Създай си семейство,и си гледай живота.Имаш достатъчно милиони.

    15:46 20.03.2026

  • 3 Дориана

    9 0 Отговор
    Провала на Григор Димитров отдавна му беше заложен и той беше очакван . Дори още по- надолу се е сринал в ранг листата след като беше на 44 място. Отдавна трябваше да приключи , защото не е във форма.

    15:49 20.03.2026

  • 4 шаа

    6 0 Отговор
    като стигне 150-200 място в ранглистата изведнъж ще се сети за турнири на родна почва и ще се напъва да се включи в тима на България.

    16:02 20.03.2026

  • 5 Евгени от Алфапласт

    1 0 Отговор
    Мач-кай, Гри-шу!🤣🤣🤣

    16:19 20.03.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 дядо дръмпир

    1 0 Отговор
    това не е срив!В момента това е възможноста му на корта!Вчера заедно със съперникът му изиграха рядко слаб мач!и двамата искаха да загубят ,но димитров накрая успя!С тази игра в момента той трябва да е извън 100-цата!

    16:29 20.03.2026

  • 9 Тома

    0 0 Отговор
    Във всеки турнир тенесист в топ 100 взема хиляди долара дори да загуби в първия кръг.

    16:30 20.03.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове