Григор Димитров с огромен срив в ранглистата - най-ниско класиране от май 2012 година насам

Григор Димитров преживя разочароващ обрат на Мастърса в Маями. В напрегнат двубой от първия кръг, хасковлията отстъпи пред белгийския талант Рафаел Колиньон с резултат 6:7(3), 6:4, 6:7(6), което беляза не само ранното му напускане на турнира, но и сериозен спад в световната ранглиста.

Загубата в слънчева Флорида се оказа особено болезнена за Димитров, тъй като миналата година именно тук той достигна до полуфиналите и прибави 400 ценни точки към актива си. Сега, след като не успя да защити тези точки, българският ас ще се прости с мястото си сред първите 80 на планетата.

Според актуалното "live" класиране, Григор вече се намира на 87-а позиция, а официалното обновяване на ранглистата е насрочено за 30 март. Това е най-ниското класиране на Димитров от май 2012 година насам – период, в който той тепърва пробиваше на голямата сцена.