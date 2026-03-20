Георги Иванов: Единодушието е ключът към бъдещето на българския футбол

В петъчния следобед, в сърцето на столицата, над 300 футболни клуба от цялата страна се събраха на редовния отчетен Конгрес на Българския футболен съюз. Събитието премина динамично и организирано, като в рамките на едва два часа бяха разгледани и приети шест ключови точки от дневния ред. Президентът на БФС Георги Иванов изрази задоволството си от хода на конгреса и подчерта значението на пълното съгласие между делегатите.

„Най-важното е, че всички решения бяха взети с единодушие. Това е от изключителна важност, особено когато става дума за промени, които ще определят бъдещето на българския футбол“, заяви Иванов пред медиите. Сред основните акценти на форума бе приемането на стратегическа пътна карта до 2030 година.

„С този план си поставяме амбициозната цел България отново да се гордее със своите футболисти и национален отбор. Вярвам, че с общи усилия ще върнем славата на родния футбол“, допълни президентът на БФС.

Иванов не пропусна да коментира и напрежението, което традиционно съпътства футболните битки у нас. „Футболът в България винаги е бил арена на силни емоции – независимо дали става дума за борбата за титлата, оцеляването в елита или разпределението на медалите. Четири отбора се борят за върха или за оставане в групата – това е част от чара на нашето първенство. За нас е важно да осигурим равнопоставеност и коректно съдийство, защото само така можем да градим доверие и уважение към играта“, категоричен бе Иванов.