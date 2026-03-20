Георги Иванов: Единодушието е ключът към бъдещето на българския футбол

20 Март, 2026 17:05 484 5

Президентът на БФС не пропусна да коментира и напрежението, което традиционно съпътства футболните битки у нас

Снимка: БГНЕС
Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

В петъчния следобед, в сърцето на столицата, над 300 футболни клуба от цялата страна се събраха на редовния отчетен Конгрес на Българския футболен съюз. Събитието премина динамично и организирано, като в рамките на едва два часа бяха разгледани и приети шест ключови точки от дневния ред. Президентът на БФС Георги Иванов изрази задоволството си от хода на конгреса и подчерта значението на пълното съгласие между делегатите.

„Най-важното е, че всички решения бяха взети с единодушие. Това е от изключителна важност, особено когато става дума за промени, които ще определят бъдещето на българския футбол“, заяви Иванов пред медиите. Сред основните акценти на форума бе приемането на стратегическа пътна карта до 2030 година.

„С този план си поставяме амбициозната цел България отново да се гордее със своите футболисти и национален отбор. Вярвам, че с общи усилия ще върнем славата на родния футбол“, допълни президентът на БФС.

Иванов не пропусна да коментира и напрежението, което традиционно съпътства футболните битки у нас. „Футболът в България винаги е бил арена на силни емоции – независимо дали става дума за борбата за титлата, оцеляването в елита или разпределението на медалите. Четири отбора се борят за върха или за оставане в групата – това е част от чара на нашето първенство. За нас е важно да осигурим равнопоставеност и коректно съдийство, защото само така можем да градим доверие и уважение към играта“, категоричен бе Иванов.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Българин

    6 0 Отговор
    Футболът трябва да е частен бизнес и да няма нищо общо с народните пари .ритнитопковците са наи мързеливите хрантутници.То държава няма те за футбол ревнали.

    Коментиран от #4

    17:18 20.03.2026

  • 2 ООрана държава

    6 0 Отговор
    Я обясни тая дума "единодушие"

    17:24 20.03.2026

  • 3 Дедо

    4 0 Отговор
    Ехее тоя осмокласник ,ако успее да състави толкова дълго изречение , то земята ще спре да се върти бре.

    17:29 20.03.2026

  • 4 ТО Е ТАКА ХРАНТУТНИЦИ

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "Българин":

    Са но се плаша ако частници го вземат що ще стане. Както сега ДОМУСИТЕ ще правят само за себе си бизнес за пари. И пак ще искат от държавата субсидии и ако не даде у киреча И НАЙ ТОЧЕН ПРИМЕР СОЦА ДЪРЖАВАТА И СПОРТИСТИ МЕДАЛИСТИ И ДОБРИ. СЕГА ДЕМОН-КРАТНИТЕ НИЩО И ПОЛОВИНА. ВИЖ АТЛЕТИКА БОРБА ТЕЖЕСТИ ВСИЧКО ЗЕРО. ЗАЩОТО СПОРЕД МЕН ТУК ХОРАТА СА АЛЧНИ И БЕЗ МОРАЛ ВИЖ ПОЛИТИЦИТЕ УЖ РАБОТЯТ ЗА НАС А НИ ОГРАБВАТ. А НА ГОНЗО ПО ДОБРЕ ДА ГЛЕДА СЪДИИТЕ И ДА ГИ САНКЦИОНИРА СМЕНЯ.

    17:31 20.03.2026

  • 5 Евгени от Алфапласт

    0 0 Отговор
    Беги, бе, илитерат!🤣🤣🤣

    17:40 20.03.2026

