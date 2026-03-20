Ливърпул с категорична позиция срещу расистките нападки към Ибрахима Конате

20 Март, 2026 23:06 556 2

„Анонимността не трябва да бъде щит за омразата“, е мнението на клуба

Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Защитникът на Ливърпул - Ибрахима Конате стана жертва на расистки обиди в социалните мрежи.

Ръководството на английския гранд реагира незабавно и остро, като осъди безапелационно порочните прояви на омраза. От „Анфийлд“ излязоха с официално изявление, в което определиха атаките като „позорни, нечовешки и страхливи“. Клубът подчерта, че подобно поведение няма място нито на терена, нито извън него, а футболистите не са просто спортисти, а личности, заслужаващи уважение и достойнство.

Ливърпул насочи вниманието към ролята на технологичните гиганти, като настоя, че онлайн тормозът може да бъде спрян, ако социалните платформи предприемат решителни мерки.

„Анонимността не трябва да бъде щит за омразата“, категорични са от клуба. „Това е петно върху красивата игра и върху цялото общество. Не можем да си позволим да мълчим или да отлагаме действията. Време е за единство и решителност – не утре, а днес“, гласи част от позицията на „червените“.

Ливърпул увери, че ще съдейства на властите за разкриване на извършителите и призова цялата футболна общност да се обедини в борбата срещу онлайн расизма. Клубът настоява, че осъждането на подобни прояви не е достатъчно – нужни са реални, ефективни стъпки за изкореняване на омразата от спорта и обществото.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Евгени от Алфапласт

    0 0 Отговор
    Тоя не можах да го видя къде е на малката снимка, та трябваше да отварям статията.🤣

    23:19 20.03.2026

  • 2 Е как да кажеш

    0 0 Отговор
    ...на черното бяло?
    Ами той не се вижда на фотото.
    Само един червен екип.
    Да кажеш истината...,,расизъм" ли му казват днес?
    Да си Седат у Африка.
    Гледах отбора на Сенегал , ами в него не видях НИТО ЕДИН БЯЛ...

    00:28 21.03.2026

