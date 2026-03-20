Ливърпул с категорична позиция срещу расистките нападки към Ибрахима Конате

Защитникът на Ливърпул - Ибрахима Конате стана жертва на расистки обиди в социалните мрежи.

Ръководството на английския гранд реагира незабавно и остро, като осъди безапелационно порочните прояви на омраза. От „Анфийлд“ излязоха с официално изявление, в което определиха атаките като „позорни, нечовешки и страхливи“. Клубът подчерта, че подобно поведение няма място нито на терена, нито извън него, а футболистите не са просто спортисти, а личности, заслужаващи уважение и достойнство.

Ливърпул насочи вниманието към ролята на технологичните гиганти, като настоя, че онлайн тормозът може да бъде спрян, ако социалните платформи предприемат решителни мерки.

„Анонимността не трябва да бъде щит за омразата“, категорични са от клуба. „Това е петно върху красивата игра и върху цялото общество. Не можем да си позволим да мълчим или да отлагаме действията. Време е за единство и решителност – не утре, а днес“, гласи част от позицията на „червените“.

Ливърпул увери, че ще съдейства на властите за разкриване на извършителите и призова цялата футболна общност да се обедини в борбата срещу онлайн расизма. Клубът настоява, че осъждането на подобни прояви не е достатъчно – нужни са реални, ефективни стъпки за изкореняване на омразата от спорта и обществото.