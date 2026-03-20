Заснеха оръжие в джипа на Димитър Бербатов в центъра на София (ВИДЕО)

В сърцето на столицата, на улица „Велико Търново“ 27, камерите уловиха неочаквана гледка – в луксозния автомобил на Димитър Бербатов, настоящ съветник по спортните въпроси към служебния премиер Андрей Гюров, бе забелязан малокалибрен пистолет, информира „Блиц“.
Видеоклип, изпратен до редакцията на „Блиц“, показва паркираната кола, в която ясно се вижда огнестрелното оръжие, докато самият Бербатов отсъства от кадрите.
Любопитната находка предизвика вълна от коментари в социалните мрежи, но според първоначалната информация, оръжието най-вероятно е напълно легално и регистрирано по всички изисквания на закона.
Така сензацията се оказва по-скоро буря в чаша вода, отколкото повод за тревога. Въпреки това, случаят повдига въпроси относно сигурността и отговорността при съхранението на огнестрелни оръжия, особено когато става дума за публични личности.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Човек
18:56 20.03.2026
2 Петър
Коментиран от #23
18:56 20.03.2026
3 Пич
Коментиран от #13
18:57 20.03.2026
4 таксиджия 🚖
Днес е засечен със превишена скорост на магистралата в посока София
Коментиран от #20
18:58 20.03.2026
5 Ъхъ!!!
19:00 20.03.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 n√Варна
19:03 20.03.2026
8 Последния Софиянец
Коментиран от #16
19:04 20.03.2026
9 9689
19:06 20.03.2026
10 Еми, ноо яко, всеки трябва да притежава
А не само мутрите да бъдат въоръжени!
Избирайте Партиите на мутрите които притежават оръжие или Партията на Радев и Вие гражданино.
Партиите на Войната?
Или Партията на Радев.❤️🇧🇬
Ти избираш.❤️🇧🇬
19:08 20.03.2026
11 В тази държава кой ходи без
19:09 20.03.2026
12 Колко
19:10 20.03.2026
13 ами...
До коментар #3 от "Пич":Не е страшно. Нелегално е. В Чикаго например влиза директно в затвора за това.
Но след като никой в БГ не спазва закона, защо се оплакваме, че държавата ние блато???!!!!
Коментиран от #18
19:12 20.03.2026
14 Опорка
19:16 20.03.2026
15 Хм,
19:16 20.03.2026
16 Арни
До коментар #8 от "Последния Софиянец":А ти нали си съветник на Шиши, стана софиянец.
19:20 20.03.2026
17 ясно
19:27 20.03.2026
18 Пич
До коментар #13 от "ами...":Как разбра, че е нелегално! Много по вероятно е да си е напълно законно оръжие! Само глупак или престъпник би ходил с незаконно оръжие!
19:29 20.03.2026
19 Хахахаха
19:34 20.03.2026
20 Хахахаха
До коментар #4 от "таксиджия 🚖":Гласувайте за ивИлин, той ши въ упрай!
19:35 20.03.2026
21 Ивелин Михайлов
19:37 20.03.2026
22 Този педриханец
19:38 20.03.2026
23 Хжгххййбф
До коментар #2 от "Петър":Ти си по голямо леке
19:38 20.03.2026
24 Mими Кучева🐕🦺
19:41 20.03.2026
25 Оз. Ген.Румянцев
19:43 20.03.2026
26 Фен
19:48 20.03.2026
27 az СВО Победа 80
Изключено е да си зарязваш огнестрелното оръжие където ти падне!
Но пък напълно в стила на ППДБ ....
19:50 20.03.2026