Заснеха оръжие в джипа на Димитър Бербатов в центъра на София (ВИДЕО)

Заснеха оръжие в джипа на Димитър Бербатов в центъра на София (ВИДЕО)

20 Март, 2026 18:54 1 995 27

Кадрите са пратени до редакцията на "БЛИЦ"

Заснеха оръжие в джипа на Димитър Бербатов в центъра на София (ВИДЕО) - 1
Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

В сърцето на столицата, на улица „Велико Търново“ 27, камерите уловиха неочаквана гледка – в луксозния автомобил на Димитър Бербатов, настоящ съветник по спортните въпроси към служебния премиер Андрей Гюров, бе забелязан малокалибрен пистолет, информира „Блиц“.

Видеоклип, изпратен до редакцията на „Блиц“, показва паркираната кола, в която ясно се вижда огнестрелното оръжие, докато самият Бербатов отсъства от кадрите.

Любопитната находка предизвика вълна от коментари в социалните мрежи, но според първоначалната информация, оръжието най-вероятно е напълно легално и регистрирано по всички изисквания на закона.

Така сензацията се оказва по-скоро буря в чаша вода, отколкото повод за тревога. Въпреки това, случаят повдига въпроси относно сигурността и отговорността при съхранението на огнестрелни оръжия, особено когато става дума за публични личности.


  • 1 Човек

    26 6 Отговор
    Трябва да е подготвен, иначе могат да го самоубият всеки момент в нашата държавица.

    18:56 20.03.2026

  • 2 Петър

    16 17 Отговор
    И тоя е едно леке...

    Коментиран от #23

    18:56 20.03.2026

  • 3 Пич

    26 4 Отговор
    Нищо странно! Взел си е един "Глок" за самоохрана. Все пак има пари човека!

    Коментиран от #13

    18:57 20.03.2026

  • 4 таксиджия 🚖

    11 3 Отговор
    Новия джип на ивИлин е Мерцедес Г класа, още по-скъп от Вранглера, който продава за €50к. Уж много беден, всичко му взели, а джипа е счупен и той си взел още по-скъп.

    Днес е засечен със превишена скорост на магистралата в посока София

    Коментиран от #20

    18:58 20.03.2026

  • 5 Ъхъ!!!

    19 5 Отговор
    Айде, започва се с милиционерските номера! Нали е предизборно време. А колко примати на територията дето си нямат име, а само прякор и се разхождат с цял арсенал - за тях нищо, ни дума, ни вопъл, ни стон?!

    19:00 20.03.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 n√Варна

    9 5 Отговор
    С туй оръжие може би ще ходи в Украйна или Ирак, а?

    19:03 20.03.2026

  • 8 Последния Софиянец

    5 13 Отговор
    Бербатов нали е съветник на Гюров и стана Петроханец

    Коментиран от #16

    19:04 20.03.2026

  • 9 9689

    3 0 Отговор
    Не гледайте какво говоря а какви ги върша.........

    19:06 20.03.2026

  • 10 Еми, ноо яко, всеки трябва да притежава

    3 6 Отговор
    оръжие в България. Всеки!
    А не само мутрите да бъдат въоръжени!
    Избирайте Партиите на мутрите които притежават оръжие или Партията на Радев и Вие гражданино.

    Партиите на Войната?
    Или Партията на Радев.❤️🇧🇬
    Ти избираш.❤️🇧🇬

    19:08 20.03.2026

  • 11 В тази държава кой ходи без

    11 1 Отговор
    Оръжие вече , всеки трябва да си има поне едно пищовче в джоба за безопасност и за всеки случай , не знаен кой ще ти изскочи и на какви наркотици е

    19:09 20.03.2026

  • 12 Колко

    5 6 Отговор
    Малокалибрен е този пистолет 45 ли

    19:10 20.03.2026

  • 13 ами...

    6 6 Отговор

    До коментар #3 от "Пич":

    Не е страшно. Нелегално е. В Чикаго например влиза директно в затвора за това.

    Но след като никой в БГ не спазва закона, защо се оплакваме, че държавата ние блато???!!!!

    Коментиран от #18

    19:12 20.03.2026

  • 14 Опорка

    4 4 Отговор
    Нека позная - святка, засича, после излиза и размахва пистолета.

    19:16 20.03.2026

  • 15 Хм,

    7 5 Отговор
    изглежда като поредната ченгесарска мръсотия срещу ППДБ.

    19:16 20.03.2026

  • 16 Арни

    4 4 Отговор

    До коментар #8 от "Последния Софиянец":

    А ти нали си съветник на Шиши, стана софиянец.

    19:20 20.03.2026

  • 17 ясно

    3 2 Отговор
    "Кадрите са пратени до редакцията на "БЛИЦ"- тези герой и по кофите ще ровят за компромати.В краен случай се измислят.

    19:27 20.03.2026

  • 18 Пич

    5 0 Отговор

    До коментар #13 от "ами...":

    Как разбра, че е нелегално! Много по вероятно е да си е напълно законно оръжие! Само глупак или престъпник би ходил с незаконно оръжие!

    19:29 20.03.2026

  • 19 Хахахаха

    3 0 Отговор
    Това му е ръчната спирачка!

    19:34 20.03.2026

  • 20 Хахахаха

    3 0 Отговор

    До коментар #4 от "таксиджия 🚖":

    Гласувайте за ивИлин, той ши въ упрай!

    19:35 20.03.2026

  • 21 Ивелин Михайлов

    3 1 Отговор
    Нормално и аз имам, все пак живеем в България

    19:37 20.03.2026

  • 22 Този педриханец

    2 1 Отговор
    Ли крещеше на абитуриенти, а той като мафиот от сръбската мафия.

    19:38 20.03.2026

  • 23 Хжгххййбф

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Петър":

    Ти си по голямо леке

    19:38 20.03.2026

  • 24 Mими Кучева🐕‍🦺

    2 1 Отговор
    Лигльото Барби има воден пистолет. 🥳🤣🤣🤣🤣👍

    19:41 20.03.2026

  • 25 Оз. Ген.Румянцев

    0 0 Отговор
    Оставка на ЛЕКЕТО.

    19:43 20.03.2026

  • 26 Фен

    0 0 Отговор
    Нещо лъжете май. Това джипче не е Г класа. Това е Ц класа.

    19:48 20.03.2026

  • 27 az СВО Победа 80

    0 0 Отговор
    Абсолютна безотговорност!

    Изключено е да си зарязваш огнестрелното оръжие където ти падне!

    Но пък напълно в стила на ППДБ ....

    19:50 20.03.2026

