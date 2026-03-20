Заснеха оръжие в джипа на Димитър Бербатов в центъра на София (ВИДЕО)

В сърцето на столицата, на улица „Велико Търново“ 27, камерите уловиха неочаквана гледка – в луксозния автомобил на Димитър Бербатов, настоящ съветник по спортните въпроси към служебния премиер Андрей Гюров, бе забелязан малокалибрен пистолет, информира „Блиц“.

Видеоклип, изпратен до редакцията на „Блиц“, показва паркираната кола, в която ясно се вижда огнестрелното оръжие, докато самият Бербатов отсъства от кадрите.

Любопитната находка предизвика вълна от коментари в социалните мрежи, но според първоначалната информация, оръжието най-вероятно е напълно легално и регистрирано по всички изисквания на закона.

Така сензацията се оказва по-скоро буря в чаша вода, отколкото повод за тревога. Въпреки това, случаят повдига въпроси относно сигурността и отговорността при съхранението на огнестрелни оръжия, особено когато става дума за публични личности.