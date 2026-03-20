Георги Петков: Ще се радвам Левски да стане шампион

50-годишният страж на Славия – Георги Петков, застана пред камерата на DIEMA SPORT преди дербито на „белите“ срещу Ботев Пд.

Добре се чувствам, всичко е нормално. Годините са просто едни цифри на този етап. Казал съм го много пъти. Още не ми е омръзнал футболът, наслаждавам се. Нямам контузии до този момент, така че ще продължа да се наслаждавам. Гледам да помагам на вратарите, това е видно. Аз не съм ги научил тези неща, на мен са ми ги казали. Каквото мога помагам и както виждаме вратарите на Славия се справят. Доста труден мач ни очаква, Ботев има добри футболисти, надявам се да се поздравим с победата“, коментира Петков.

Ветеранът коментира и борбата за титлата в Първа лига между бившия му тим Левски и 14-кратният шампион Лудогорец.

„Ще е много трудно на Левски, но се надявам те да станат шампиони след толкова години доминация на Лудогорец“, призна Петков.

Той сподели и няколко думи за бъдещето си в „белия“ клуб: „Още нищо не мога да ви кажа за бъдещето си. След паузата ще разговарям с президента и треньора и тогава ще има повече яснота.“