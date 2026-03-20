Новини
Спорт »
Бг футбол »
Георги Петков: Ще се радвам Левски да стане шампион

20 Март, 2026 21:38 578 3

  • славия -
  • георги петков-
  • левски-
  • първа лига

"Ще е много трудно", мисли ветеранът

Снимка: БГНЕС
Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

50-годишният страж на Славия – Георги Петков, застана пред камерата на DIEMA SPORT преди дербито на „белите“ срещу Ботев Пд.

Добре се чувствам, всичко е нормално. Годините са просто едни цифри на този етап. Казал съм го много пъти. Още не ми е омръзнал футболът, наслаждавам се. Нямам контузии до този момент, така че ще продължа да се наслаждавам. Гледам да помагам на вратарите, това е видно. Аз не съм ги научил тези неща, на мен са ми ги казали. Каквото мога помагам и както виждаме вратарите на Славия се справят. Доста труден мач ни очаква, Ботев има добри футболисти, надявам се да се поздравим с победата“, коментира Петков.

Ветеранът коментира и борбата за титлата в Първа лига между бившия му тим Левски и 14-кратният шампион Лудогорец.

„Ще е много трудно на Левски, но се надявам те да станат шампиони след толкова години доминация на Лудогорец“, призна Петков.

Той сподели и няколко думи за бъдещето си в „белия“ клуб: „Още нищо не мога да ви кажа за бъдещето си. След паузата ще разговарям с президента и треньора и тогава ще има повече яснота.“


Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Говедо

    5 0 Отговор
    Жоро "вратарчето" е един от нас! Тотаджия е но и той душа носи и семейство храни! Урсула е по синя от колкото бяла и да се знае!

    21:49 20.03.2026

  • 2 Димитър Иванков - Митко Талисмана

    1 0 Отговор
    Мене не ме е учил. Сам съм си постигнал целите. За другите вратари може.

    21:58 20.03.2026

  • 3 бастун

    0 0 Отговор
    Така от пейката може и повече да изкара
    Малко достойнство!

    22:11 20.03.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове