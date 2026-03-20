Ливърпул остава без Алисон Бекер и Салах в двубоя с Брайтън

20 Март, 2026 21:17 317 0

Липсата на двамата ключови футболисти със сигурност ще се отрази на представянето на тима

Ливърпул остава без Алисон Бекер и Салах в двубоя с Брайтън - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов

Ливърпул получи неприятна новина само часове преди важния си двубой срещу Брайтън – двама от основните играчи на тима няма да вземат участие в срещата на „Амекс Стейдиъм“. Бразилският страж Алисон Бекер и египетската звезда Мохамед Салах отпадат от групата заради мускулни травми, което поставя мениджъра Арне Слот пред сериозно предизвикателство.

След като Бекер пропусна поражението с 0:1 от Галатасарай в Истанбул, той се завърна под рамката при убедителната победа с 4:0 на „Анфийлд“, която осигури на „червените“ място на четвъртфиналите в Шампионската лига. Въпреки това, медицинският екип на Ливърпул е решил да не рискува с неговото здраве и да го остави извън състава за гостуването на Брайтън, за да избегне евентуално усложняване на контузията.

На мястото на Бекер под вратата ще застане новото попълнение – грузинският национал Гиорги Мамардашвили, който ще има възможност да се докаже във Висшата лига. За Мамардашвили това ще бъде дебютен мач с екипа на Ливърпул в английското първенство – шанс, който със сигурност ще иска да оползотвори максимално.

Освен Алисон, извън строя остава и Мохамед Салах, който също лекува мускулна травма и няма да бъде на разположение за сблъсъка с „чайките“.


