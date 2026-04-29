Новини
Спорт »
Световен футбол »
Върджил ван Дайк: Алисон е незаменим за Ливърпул, надявам се да остане

29 Април, 2026 22:55 419 0

  • ливърпул -
  • върджил ван дайк-
  • алисон бекер-
  • трансфер-
  • ювентус

Вратарят е спряган за трансфер в Ювентус

Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров

Капитанът на Ливърпул Върджил ван Дайк изрази категоричното си желание стражът Алисон Бекер да продължи да пази вратата на „червените“, въпреки усилените слухове за евентуален трансфер в Ювентус. Ван Дайк подчерта, че бразилският национал е ключова фигура както на терена, така и в съблекалнята, и неговото присъствие е от изключително значение за успехите на отбора.

През тази година Ливърпул активира клаузата за удължаване на договора на Алисон с още един сезон, но това не успя да спре спекулациите около бъдещето му.

Въпреки това, Ван Дайк демонстрира реализъм и зрялост, заявявайки, че във футбола всичко е възможно и рано или късно всеки играч напуска клуба. „Животът във футбола е динамичен – идват и си отиват хора, включително и аз един ден. Ако Алисон реши да поеме по нов път, Ливърпул ще намери начин да се приспособи. Винаги сме преминавали през трудности и успехи заедно, така че ще се справим и с това предизвикателство, ако се наложи“, сподели холандският защитник пред irishexaminer.com.

Ван Дайк не скри възхищението си от качествата на Алисон, определяйки го като най-добрия вратар в света и истински лидер в отбора. „Той е изключително важен за нас – както с класата си под рамката, така и с характера си извън терена. Алисон прави всичко възможно да се възстанови и да помогне на тима в решаващите мачове до края на сезона. Разбира се, че искам да остане – това дори не подлежи на съмнение“, категоричен бе капитанът на Ливърпул.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове