Върджил ван Дайк: Алисон е незаменим за Ливърпул, надявам се да остане

Капитанът на Ливърпул Върджил ван Дайк изрази категоричното си желание стражът Алисон Бекер да продължи да пази вратата на „червените“, въпреки усилените слухове за евентуален трансфер в Ювентус. Ван Дайк подчерта, че бразилският национал е ключова фигура както на терена, така и в съблекалнята, и неговото присъствие е от изключително значение за успехите на отбора.

През тази година Ливърпул активира клаузата за удължаване на договора на Алисон с още един сезон, но това не успя да спре спекулациите около бъдещето му.

Въпреки това, Ван Дайк демонстрира реализъм и зрялост, заявявайки, че във футбола всичко е възможно и рано или късно всеки играч напуска клуба. „Животът във футбола е динамичен – идват и си отиват хора, включително и аз един ден. Ако Алисон реши да поеме по нов път, Ливърпул ще намери начин да се приспособи. Винаги сме преминавали през трудности и успехи заедно, така че ще се справим и с това предизвикателство, ако се наложи“, сподели холандският защитник пред irishexaminer.com.

Ван Дайк не скри възхищението си от качествата на Алисон, определяйки го като най-добрия вратар в света и истински лидер в отбора. „Той е изключително важен за нас – както с класата си под рамката, така и с характера си извън терена. Алисон прави всичко възможно да се възстанови и да помогне на тима в решаващите мачове до края на сезона. Разбира се, че искам да остане – това дори не подлежи на съмнение“, категоричен бе капитанът на Ливърпул.