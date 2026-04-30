Елизара Янева се препъна в световната №112 във Висбаден

Националката на България за „Били Джийн Кинг Къп" Елизара Янева отпадна във втория кръг на силния тенис турнир на клей от категория W100 във Висбаден (Германия).

19-годишната българка отстъпи с 5:7, 4:6 на №112 в световната ранглиста Даря Семенистая (Латвия). Двубоят продължи 98 минути.

Янева навакса на два пъти пробив пасив в началото на мача, след което успя да пробие за преднина от 5:3. При този резултат тя сервираше за спечелване на сета, но загуби следващите четири гейма.

Във втория сет националката пропусна по две възможности за пробив при 2:2 и 3:3, а след 4:3 загуби три поредни гейма и отпадна от надпреварата.



Преди този мач Елизара Янева записа една победа в основната схема и две в квалификациите.