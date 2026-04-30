Александър Блокс шокира Мадрид: Белгийското чудо елиминира шампиона Рууд и се класира на полуфинал

30 Април, 2026 20:22 487 0

За място на финала той ще се изправи срещу победителя от двубоя между Александър Зверев и Флавио Коболи

Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров

Младият белгийски тенисист Александър Блокс продължава да пише нови златни страници на червените кортове в Мадрид. Само на 21 години, Блокс се превърна в сензацията на тазгодишния турнир от сериите "Мастърс", след като изхвърли действащия шампион Каспер Рууд и си осигури място сред най-добрите четирима.

В четвъртфиналния сблъсък, който продължи едва 95 минути, 69-ият в световната ранглиста демонстрира хладнокръвие и зрялост, надделявайки над поставения под №12 норвежец с категоричното 6:4, 6:4. Така Блокс не само прекъсна победната серия на Рууд, но и доказа, че неслучайно е сред големите открития на сезона.

Белгиецът впечатлява с постоянство и борбен дух – в петте си мача до момента в испанската столица е загубил само два сета, а играта му става все по-уверена с всеки следващ двубой.

Това бе първата среща между Блокс и Рууд на професионално ниво, но младият белгиец не показа никакво притеснение срещу далеч по-опитния си съперник.

След този триумф, Алекс Блокс ще се изправи на полуфинал срещу победителя от двубоя между световния №3 Александър Зверев (Германия) и италианеца Флавио Коболи, който заема 13-ата позиция в ранглистата.


