Линдзи Вон: Пътят на шампионката през болката и надеждата след ужасяващата контузия в Италия

Американската звезда в алпийските ски Линдзи Вон преживява едно от най-тежките изпитания в своята бляскава кариера. След драматичното падане по време на спускането на Олимпийските игри в Милано-Кортина 2026, 41-годишната спортистка се изправя пред дълъг и мъчителен процес на възстановяване – както физически, така и психически. Вон, която е преминала през цели осем хирургически интервенции, успя да избегне най-лошия сценарий – ампутация на крака.

Въпреки това, пред нея стои още една операция, която трябва да възстанови напълно увреденото ѝ коляно.

Лекарите са категорични: пълното ѝ завръщане към спорта няма да бъде възможно преди сезон 2027/2028, тъй като след предстоящата процедура ще са необходими поне още шест месеца интензивна рехабилитация.

„Не искам да прибързвам с решения за бъдещето си. Може би ще се оттегля, а може би ще се върна на пистата – всичко е възможно. В момента не съм в състояние да мисля за това“, споделя Вон, която не крие, че емоционалното ѝ състояние е разклатено след преживяното.

Въпреки напредналата си възраст за професионален спортист, Линдзи Вон не се отказва лесно. Тя признава, че ако не е била убедена в способностите си, никога не би направила опит за завръщане на най-високо ниво.

За съжаление, на Олимпиадата в Италия тя издържа едва 13 секунди на трасето, преди съдбата да ѝ поднесе тежкото изпитание.

„Тази травма е нещо съвсем различно от всичко, което съм преживявала досега. Болката беше непоносима, а мисълта, че мога да загубя крака си, беше ужасяваща. Винаги съм била силна, но този път изпитанието беше наистина крайно“, разказва Вон.

В момента тя полага неимоверни усилия във фитнеса, макар напредъкът да е по-бавен от очакваното. Добрата новина е, че вече е оставила инвалидната количка зад гърба си и се придвижва с патерици, а съвсем скоро ще може да ходи самостоятелно. Медицинският екип на Линдзи настоява тя да се съсредоточи изцяло върху възстановяването си, вместо да мисли за ново завръщане на пистата. Самата тя е наясно, че пътят към пълното възстановяване ще бъде дълъг и изпълнен с предизвикателства.