Линдзи Вон: Пътят на шампионката през болката и надеждата след ужасяващата контузия в Италия

30 Април, 2026 21:54 610 4

Скиорката остава символ на борбеност и вдъхновение за милиони фенове по света

Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Американската звезда в алпийските ски Линдзи Вон преживява едно от най-тежките изпитания в своята бляскава кариера. След драматичното падане по време на спускането на Олимпийските игри в Милано-Кортина 2026, 41-годишната спортистка се изправя пред дълъг и мъчителен процес на възстановяване – както физически, така и психически. Вон, която е преминала през цели осем хирургически интервенции, успя да избегне най-лошия сценарий – ампутация на крака.

Въпреки това, пред нея стои още една операция, която трябва да възстанови напълно увреденото ѝ коляно.

Лекарите са категорични: пълното ѝ завръщане към спорта няма да бъде възможно преди сезон 2027/2028, тъй като след предстоящата процедура ще са необходими поне още шест месеца интензивна рехабилитация.

„Не искам да прибързвам с решения за бъдещето си. Може би ще се оттегля, а може би ще се върна на пистата – всичко е възможно. В момента не съм в състояние да мисля за това“, споделя Вон, която не крие, че емоционалното ѝ състояние е разклатено след преживяното.

Въпреки напредналата си възраст за професионален спортист, Линдзи Вон не се отказва лесно. Тя признава, че ако не е била убедена в способностите си, никога не би направила опит за завръщане на най-високо ниво.

За съжаление, на Олимпиадата в Италия тя издържа едва 13 секунди на трасето, преди съдбата да ѝ поднесе тежкото изпитание.

„Тази травма е нещо съвсем различно от всичко, което съм преживявала досега. Болката беше непоносима, а мисълта, че мога да загубя крака си, беше ужасяваща. Винаги съм била силна, но този път изпитанието беше наистина крайно“, разказва Вон.

В момента тя полага неимоверни усилия във фитнеса, макар напредъкът да е по-бавен от очакваното. Добрата новина е, че вече е оставила инвалидната количка зад гърба си и се придвижва с патерици, а съвсем скоро ще може да ходи самостоятелно. Медицинският екип на Линдзи настоява тя да се съсредоточи изцяло върху възстановяването си, вместо да мисли за ново завръщане на пистата. Самата тя е наясно, че пътят към пълното възстановяване ще бъде дълъг и изпълнен с предизвикателства.


Подобни новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Помак

    2 2 Отговор
    Тъс я боли крака ...дай друга по хубаа

    21:59 30.04.2026

  • 2 Ех....

    4 1 Отговор
    Линдзи, да си беше седяла да се прегръщаш и галиш с някой авач, краката от кеф щяха да те болят!

    Коментиран от #4

    22:12 30.04.2026

  • 3 Политкоректен

    2 1 Отговор
    Може би Господ й посочва, че трябва да престане с грешките от миналото и да намери ново занимание.

    22:21 30.04.2026

  • 4 Анонимен

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Ех....":

    Споделете това в групичката!

    22:38 30.04.2026

