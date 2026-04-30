Новини
Спорт »
Бг футбол »
Локомотив София обяви временен треньор

30 Април, 2026 20:00 598 0

  • александър георгиев -
  • отбор-
  • първенство-
  • костадин велков-
  • помощник-треньор-
  • владимир манолков -
  • васил цветков-
  • кондиционен треньор-
  • емил енчев -
  • анализатор-
  • локомотив софия

Александър Георгиев ще води първия отбор в последните шест мача от първенството

Снимка: facebook
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Александър Георгиев застава начело на Локомотив София до края на сезона. Новината беше съобщена официално от клуба.

Главният мениджър на ДЮШ Александър Георгиев ще води първия отбор в последните шест мача от настоящото първенство.

В щаба му влизат Костадин Велков като помощник-треньор, Владимир Манолков – треньор на вратарите, Васил Цветков – кондиционен треньор и Емил Енчев – анализатор.

В момента Локомотив София заема 11-о място с 38 точки и не е застрашен от изпадане.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове