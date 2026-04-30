Локомотив София обяви временен треньор

Александър Георгиев застава начело на Локомотив София до края на сезона. Новината беше съобщена официално от клуба.
Главният мениджър на ДЮШ Александър Георгиев ще води първия отбор в последните шест мача от настоящото първенство.
В щаба му влизат Костадин Велков като помощник-треньор, Владимир Манолков – треньор на вратарите, Васил Цветков – кондиционен треньор и Емил Енчев – анализатор.
В момента Локомотив София заема 11-о място с 38 точки и не е застрашен от изпадане.
