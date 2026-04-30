Денислава Глушкова със загуба от сръбкиня в Санта Маргерита ди Пула

Денислава Глушкова отпадна във втория кръг на турнир на клей в Санта Маргерита ди Пула (Италия) с награден фонд 30 хиляди долара.

22-годишната Глушкова допусна обрат и отстъпи със 7:6(3), 1:6, 1:6 от Луа Вуйович (Сърбия). Срещата продължи два часа и 51 минути.



Поставената под №6 българка поведе с 2:0 в началото на мача, допусна изоставане от 2:4, но успя да изравни при 4:4. Глушкова навакса още един пробив пасив в първия сет, който беше решен в тайбрек. В него националката поведе с 6:1 точки и от третата си възможност затвори сета в своя полза. Глушкова обаче загуби следващите два сета, като успя да вземе само по един гейм във всеки от тях.