Кабинетът "Румен Радев" направи нови назначения в ключови държавни структури

Кабинетът "Румен Радев" направи нови и стари назначения в ключови държавни структури.

Министерският съвет назначи Борис Михайлов за изпълнителен директор на Националната агенция за приходите. Той поема поста от Милена Кръстанова, която е депозирала искане за освобождаване от длъжността.

Михайлов вече има опит като шеф на приходната агенция – от 2022 г. до 2023 г. Преди това е бил изпълнителен директор на Държавен фонд „Земеделие“, припомня бТВ.

Правителството предлага Антоан Гечев за председател на Държавната агенция „Разузнаване“ за срок от 5 години. Гечев и сега ръководи разузнаването, като беше назначен през 2021 г. с указ на тогавашния президент Румен Радев.

Според действащия закон обаче председателят на ДАР се избира от парламента по предложение на Министерския съвет.

По-рано управителят на Здравната каса Петко Стефановски обяви, че подава оставка. Той добави, че не разполага с необходимата политическа подкрепа, за да продължи да изпълнява функциите си спокойно и без сътресения за системата.