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Кабинетът "Румен Радев" направи нови назначения в ключови държавни структури

Кабинетът "Румен Радев" направи нови назначения в ключови държавни структури

10 Юни, 2026 19:32 611 14

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Правителството предлага Антоан Гечев за председател на Държавната агенция „Разузнаване“ за срок от 5 години

Кабинетът "Румен Радев" направи нови назначения в ключови държавни структури - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Кабинетът "Румен Радев" направи нови и стари назначения в ключови държавни структури.

Министерският съвет назначи Борис Михайлов за изпълнителен директор на Националната агенция за приходите. Той поема поста от Милена Кръстанова, която е депозирала искане за освобождаване от длъжността.

Михайлов вече има опит като шеф на приходната агенция – от 2022 г. до 2023 г. Преди това е бил изпълнителен директор на Държавен фонд „Земеделие“, припомня бТВ.

Правителството предлага Антоан Гечев за председател на Държавната агенция „Разузнаване“ за срок от 5 години. Гечев и сега ръководи разузнаването, като беше назначен през 2021 г. с указ на тогавашния президент Румен Радев.

Според действащия закон обаче председателят на ДАР се избира от парламента по предложение на Министерския съвет.

По-рано управителят на Здравната каса Петко Стефановски обяви, че подава оставка. Той добави, че не разполага с необходимата политическа подкрепа, за да продължи да изпълнява функциите си спокойно и без сътресения за системата.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мнение

    4 1 Отговор
    Това са хора на Пеевски...верно се прогресира модела...

    Коментиран от #2

    19:36 10.06.2026

  • 2 между другото

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Мнение":

    Не се казва прогресира, а репродуцира.

    19:38 10.06.2026

  • 3 Възхитен

    1 1 Отговор
    Много успешен избор !

    19:38 10.06.2026

  • 4 Майна

    0 0 Отговор
    А митницата ?

    Коментиран от #11, #12

    19:39 10.06.2026

  • 5 ЧИЧО РУМЕН

    6 0 Отговор
    Няма намерение да арестува Боко и Шиши.

    19:39 10.06.2026

  • 6 Позор за Радев

    3 1 Отговор
    Бандеровците благодарят на Радев:
    "Украйна не получава безплатна военна помощ от България, но участва във взаимноизгодно сътрудничество в областта на отбраната и очаква то да продължи. Това заяви на брифинг Георгий Тихий, говорител на украинското Министерство на външните работи, предаде "Укринформ".

    19:41 10.06.2026

  • 7 Лицемерието на Радевистите

    2 1 Отговор
    От Окраина:

    ""Благодарни сме на България, че прави подобни проекти възможни. Ценим сътрудничеството си с техните отбранителни компании. Това сътрудничество е търговско, взаимноизгодно и ни позволява да постигнем мир"

    19:44 10.06.2026

  • 8 Фатмака

    3 2 Отговор
    е ПРЕДАТЕЛ

    19:46 10.06.2026

  • 9 Димитър Стоянов

    1 0 Отговор
    И Румен Радев, възпитаници на Максуел( ЦРУ)
    преди Тръмп са поставени начело на България.

    Радвайте им се..

    19:46 10.06.2026

  • 10 хмммм

    2 0 Отговор
    Ужасни комунистически назначения.

    19:47 10.06.2026

  • 11 Всичко е тяхно

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Майна":

    И не се личи с чужди профили
    Радев е глобален лалугер

    19:48 10.06.2026

  • 12 молбъ

    1 1 Отговор

    До коментар #4 от "Майна":

    Ади ба майна, пусни ФЕФА да чуим Кидика)

    Коментиран от #13

    19:48 10.06.2026

  • 13 Този не е " майна"

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "молбъ":

    Майна е друг- мислещ и непримирим..

    19:52 10.06.2026

  • 14 Добре

    0 0 Отговор
    че няма да изкара 4 години !

    19:52 10.06.2026

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