Кабинетът "Румен Радев" направи нови назначения в ключови държавни структури

Кабинетът "Румен Радев" направи нови и стари назначения в ключови държавни структури.
Министерският съвет назначи Борис Михайлов за изпълнителен директор на Националната агенция за приходите. Той поема поста от Милена Кръстанова, която е депозирала искане за освобождаване от длъжността.
Михайлов вече има опит като шеф на приходната агенция – от 2022 г. до 2023 г. Преди това е бил изпълнителен директор на Държавен фонд „Земеделие“, припомня бТВ.
Правителството предлага Антоан Гечев за председател на Държавната агенция „Разузнаване“ за срок от 5 години. Гечев и сега ръководи разузнаването, като беше назначен през 2021 г. с указ на тогавашния президент Румен Радев.
Според действащия закон обаче председателят на ДАР се избира от парламента по предложение на Министерския съвет.
По-рано управителят на Здравната каса Петко Стефановски обяви, че подава оставка. Той добави, че не разполага с необходимата политическа подкрепа, за да продължи да изпълнява функциите си спокойно и без сътресения за системата.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Мнение
Коментиран от #2
19:36 10.06.2026
2 между другото
До коментар #1 от "Мнение":Не се казва прогресира, а репродуцира.
19:38 10.06.2026
3 Възхитен
19:38 10.06.2026
4 Майна
Коментиран от #11, #12
19:39 10.06.2026
5 ЧИЧО РУМЕН
19:39 10.06.2026
6 Позор за Радев
"Украйна не получава безплатна военна помощ от България, но участва във взаимноизгодно сътрудничество в областта на отбраната и очаква то да продължи. Това заяви на брифинг Георгий Тихий, говорител на украинското Министерство на външните работи, предаде "Укринформ".
19:41 10.06.2026
7 Лицемерието на Радевистите
""Благодарни сме на България, че прави подобни проекти възможни. Ценим сътрудничеството си с техните отбранителни компании. Това сътрудничество е търговско, взаимноизгодно и ни позволява да постигнем мир"
19:44 10.06.2026
8 Фатмака
19:46 10.06.2026
9 Димитър Стоянов
преди Тръмп са поставени начело на България.
Радвайте им се..
19:46 10.06.2026
10 хмммм
19:47 10.06.2026
11 Всичко е тяхно
До коментар #4 от "Майна":И не се личи с чужди профили
Радев е глобален лалугер
19:48 10.06.2026
12 молбъ
До коментар #4 от "Майна":Ади ба майна, пусни ФЕФА да чуим Кидика)
Коментиран от #13
19:48 10.06.2026
13 Този не е " майна"
До коментар #12 от "молбъ":Майна е друг- мислещ и непримирим..
19:52 10.06.2026
14 Добре
19:52 10.06.2026