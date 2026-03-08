Никола Цолов: Тази прокоба в Австралия вече е преодоляна

Българският пилот Никола Цолов записа историческа победа в първия кръг от шампионата на Формула 2, което определено донесе радост за българските фенове, но и за самия състезател.

След успеха той не скри, че се гордее с постижението си, като едновременно с това остана здраво стъпил на земята. С триумфа Цолов разкри, че е успял да "преодолее прокобата Австралия" в своята кариера.

Младата ни звезда, която се състезава за Кампус Рейсинг, триумфира в напрегнатото състезание, с което стана първият български победител в историята на сериите и поведе във временното класиране.

След надпреварата, която самият той определи като "малко хаотична", Цолов не скри гордостта си от постижението си, особено с оглед на неговата историческа значимост за българския моторен спорт.

"Да, много се гордея, сега като го казвате," сподели Цолов на пресконференцията в Мелбърн.

"Мисля за това и влизайки в сезона, не се съмнявах, че този момент ще дойде, но е страхотно най-накрая да го осъществя и то още в първия кръг. Това не съм си го представял. Казвал съм и преди, че Австралия не ми е била приятна, да речем, въпреки че е една от любимите ми страни, но най-накрая успях да преодолея тази прокоба или каквото е там“, сподели Цолов.

Младият български талант изрази и своята изненада от факта, че оглавява шампионата още след първия кръг, тъй като първоначалните му очаквания са били за постепенен прогрес през годината.

"Едно нещо е сигурно, не мислех, че ще водя в шампионата след първия кръг. По-скоро исках да напредвам през годината, но е добре да поема лидерството, защото сега мога просто да се фокусирам върху постоянни резултати и да остана спокоен в състезанията. Нямам никого, когото да догонвам пред мен," обясни Цолов, очертавайки целите си занапред.

"Очевидно шампионатът ще върви нагоре и надолу. Това е нормално, но колкото по-постоянен си, поглеждайки към миналата година, толкова по-добре ще се представиш, така че това ще бъде моята цел."

Цолов, който сподели подиума с още двама новобранци във Формула 2 Рафаел Камара и Лауренс Ван Хопен, също така коментира и силното представяне на младото поколение пилоти.

"Мисля, че определено сме добро поколение, което идва," каза той, изразявайки задоволство от възможността да се бори с бившия си съотборник Камара, с когото вече са имали оспорвани дуели във Формула 3.

Никола Цолов даде интервю и пред камерата на DIEMA SPORT и Иван Tенчев веднага след успеха си: