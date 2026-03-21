ЦСКА 1948 победи трудно Локомотив София

ЦСКА 1948 победи трудно Локомотив София

21 Март, 2026 17:02 382 2

Воденият от треньора Александър Александров състав продължава да е на трето място в класирането

ЦСКА 1948 победи трудно Локомотив София - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

ЦСКА 1948 победи трудно с 3:2 като домакин Локомотив София в двубой от 27-ия кръг в Първа лига. С гол и асистенция за "червените" се отличи Драган Гривич. Воденият от треньора Александър Александров състав продължава да е на трето място в класирането, на само 3 точки след Лудогорец, предаде БТА.

Още в четвъртата минута удар на Георги Русев срещна ръката на Красимир Станоев в наказателното поле и главният съдия Мартин Марков беше извикан от видео асистент реферите да гледа ситуацията на мониторите. Арбитърът отсъди дузпа, която беше реализирана от Мамаду Диало в осмата минута.

Близо четвърт час след това Лаша Двали от задната греда върна топката с глава към малкото наказателно поле, а Драган Гривич отблизо реализира първия си гол с екипа на "червените".

Гостите достигнаха до намаляване на пасива си в 30-ата минута. Тогава Анте Аралица се разписа след центриране на Ангел Лясков.

В последните секунди на първата част Ерол Дост изравни с удар от границата на наказателното поле и асистенция на Доминик Янков.

След почивката домакините отново опитаха да окажат натиск към вратата на Локомотив. В 62-ата минута Гривич центрира, а в наказателното поле влезлият от пейката Борислав Цонев с глава пак даде аванс в резултата полза на ЦСКА 1948.

Осем минути по-късно Спас Делев имаше шанс да изравни с удар от дистанция, но вратарят Петър Маринов се намеси решително.

Четвърт час преди края на редовното време защитата на ЦСКА 1948 не можа да изчисти топката след изпълнение на ъглов удар. Ерол Дост стреля неточно от наказателното поле след получилото се разбъркване. След това поражение Локомотив има 34 точки на десета позиция.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 ЧервенКаскет

    генчев се доказа като слаб треньор !

    17:05 21.03.2026

  • 2 Нищо ново

    Тия пияници от кв. Надежда са за В окръжна.

    17:29 21.03.2026

