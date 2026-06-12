Валя Балканска плакала от гордост след победата на Дара на "Евровизия"

Легендарната родопска певица Валя Балканска призна, че е гледала до последната минута финала на „Евровизия“ и не е успяла да скрие сълзите си след победата на Дара.

Изпълнителката на емблематичната „Излел е Дельо хайдутин“, чийто глас полетя в Космоса, споделя пред „България днес“, че въпреки възрастта си е останала будна до края, за да подкрепи българската представителка.

Валя Балканска не крие радостта си от успеха на младата певица. По думите ѝ Дара е доказала, че талантът, трудът и постоянството могат да спечелят не само вниманието, но и уважението на хората. „Такъв човек му се радвам. Плаках за това нещо и стоях до края да гледам момичето“, казва Валя Балканска.

Според нея Дара е пример за млад артист, който не се отказва и постига успеха си с много работа.

Родопската певица коментира и критиките към песента на Дара. Според нея младите хора трябва да бъдат насърчавани, а не нападани заради различния си стил и смелостта да опитват нещо ново.

Валя Балканска използва образно сравнение, като заявява, че не може „една стая“ винаги да бъде боядисана само в един цвят. По думите ѝ различността е част от развитието, а младите трябва да имат право да пробиват.

Фолклорната легенда не скри и разочарованието си от начина, по който в България често се посрещат хората, които прославят страната. Тя даде за пример не само Дара, но и спортисти като Карлос Насар, младите волейболисти и гимнастичките, които носят престиж на България. Според певицата държавата трябва да подкрепя повече талантите, които издигат името ѝ.

Балканска смята, че българите често са твърде строги към собствените си успели хора. По думите ѝ у нас лесно се критикува и обижда, вместо да се отдава признание на труда и постиженията.

Накрая певицата напомня, че най-важното не е личната слава, а фактът, че българското изкуство може да стигне далеч.

„Моята песен отиде в Космоса и аз не съм горда, че аз съм изпълнителката. Горда съм, че българска песен намери място там“, казва Валя Балканска.