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Валя Балканска плакала от гордост след победата на Дара на "Евровизия"

Валя Балканска плакала от гордост след победата на Дара на "Евровизия"

12 Юни, 2026 13:58 896 15

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  • евровизия-
  • певица

Фолклорната легенда гледала песенния конкурс до самия край

Валя Балканска плакала от гордост след победата на Дара на "Евровизия" - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Легендарната родопска певица Валя Балканска призна, че е гледала до последната минута финала на „Евровизия“ и не е успяла да скрие сълзите си след победата на Дара.

Изпълнителката на емблематичната „Излел е Дельо хайдутин“, чийто глас полетя в Космоса, споделя пред „България днес“, че въпреки възрастта си е останала будна до края, за да подкрепи българската представителка.

Валя Балканска не крие радостта си от успеха на младата певица. По думите ѝ Дара е доказала, че талантът, трудът и постоянството могат да спечелят не само вниманието, но и уважението на хората. „Такъв човек му се радвам. Плаках за това нещо и стоях до края да гледам момичето“, казва Валя Балканска.

Според нея Дара е пример за млад артист, който не се отказва и постига успеха си с много работа.

Родопската певица коментира и критиките към песента на Дара. Според нея младите хора трябва да бъдат насърчавани, а не нападани заради различния си стил и смелостта да опитват нещо ново.

Валя Балканска използва образно сравнение, като заявява, че не може „една стая“ винаги да бъде боядисана само в един цвят. По думите ѝ различността е част от развитието, а младите трябва да имат право да пробиват.

Фолклорната легенда не скри и разочарованието си от начина, по който в България често се посрещат хората, които прославят страната. Тя даде за пример не само Дара, но и спортисти като Карлос Насар, младите волейболисти и гимнастичките, които носят престиж на България. Според певицата държавата трябва да подкрепя повече талантите, които издигат името ѝ.

Балканска смята, че българите често са твърде строги към собствените си успели хора. По думите ѝ у нас лесно се критикува и обижда, вместо да се отдава признание на труда и постиженията.

Накрая певицата напомня, че най-важното не е личната слава, а фактът, че българското изкуство може да стигне далеч.

„Моята песен отиде в Космоса и аз не съм горда, че аз съм изпълнителката. Горда съм, че българска песен намери място там“, казва Валя Балканска.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Нугюрл Салимова

    11 3 Отговор
    Валя Младенова Балканска (родена Фейме Кестебекова в българо-мохамеданско семейство

    14:01 12.06.2026

  • 2 Женята

    9 0 Отговор
    Едното е на славната Гела, Балканска,
    другото, другото е на долната земя! Не плачи за онова, дето никога не трябва да идва, на нашата земя, българска!

    14:04 12.06.2026

  • 3 дедо тикван

    8 4 Отговор
    и аз плаках от мъка след победата на радев
    то бая от стадото ми дето го стригах до кожа премина към него

    14:04 12.06.2026

  • 4 Боруна Лом

    6 8 Отговор
    ВАЛЧЕ, ВЯРНО ЛИ Е? ДЕМЕНЦИЯТА НЕ ПРОЩАВА ДА ЗНАЕТЕ!

    14:09 12.06.2026

  • 5 Геро

    6 4 Отговор
    Днес плачем за Фатима, утре за смолянска Турция! Велика си, но вече си гледай старините! Нито гайдари, нито свинари, най-малко политиците, са част от хорото!
    То отдавна е, две напред и три назад! Анадъм!

    14:09 12.06.2026

  • 6 Само Самодейците !

    4 4 Отговор
    Се Радват !

    14:16 12.06.2026

  • 7 ИВАН

    8 9 Отговор
    Абе лелче, трябваше от мъка да плачеш, че такива изпълнения като на тая бездара, убиват гордия български дух.

    14:30 12.06.2026

  • 8 Дориана

    9 7 Отговор
    Никога не е късно да се изложи. Бангаранга не е България.

    14:32 12.06.2026

  • 9 Минавам само

    3 2 Отговор
    да повъpнa с кеф! 🤮🤮🤮

    15:08 12.06.2026

  • 10 Тома

    2 0 Отговор
    Заради хубавата песен със съдържание май е плакала.

    15:17 12.06.2026

  • 11 Хмм

    5 3 Отговор
    гледах клип с реакциите в залата, млади хора и там плакаха от радост, че спечели България

    15:20 12.06.2026

  • 12 Мда

    4 0 Отговор
    Много точно е казала - при нас е пълно с големи "съдници" и псевдо-моралисти, но винаги спрямо другите , никога спрямо себе си !

    15:24 12.06.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Мнение

    1 0 Отговор
    Жалко за тебе Иване, че такава уникална певица е с модерно мислене,а ти и българите които мислят като тебе сте в ранното средновековие! Така България никога няма да просперира! Утре е София прайд! Да живее многообразието и успех на модерно мисещите хора! За моя радост, много такива като тебе ще изчезват с годините, защото всичко тече и утайките изтичат в канала!

    16:09 12.06.2026