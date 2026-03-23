Ботев Пловдив се разбрал със Станислав Генчев

Ръководството на Ботев Пловдив вече е уредило наследник на временния треньор Лъчезар Балтанов, който така или иначе няма лиценз да води тима в Първа лига, предаде Топспорт, позовавайки се на "Мач Телеграф".

"Жълто-черните" са се разбрали със Станислав Генчев, който към днешна дата е треньор на Локомотив София.

Този треньорски трансфер ще се осъществи или тези дни, за да се използва паузата в първенството, или в края на сезона.

Самият Станислав Генчев е отказал моментално да поеме Ботев Пловдив, защото не иска да плаща компенсация на Локомотив София. Наставникът има договор със столичните "железничари" за още един сезон, но е готов да го прекъсне по взаимно съгласие, ако и в "Надежда" са съгласни.

Според запознати, благодетелят на Ботев Пловдив Илиян Филипов иска да върне Генчев на "Колежа", след като е останал много доволен от работата на треньора в Крумовград през сезон 2023/24, където Филипов беше една от водещите фигури в клуба.

Ако назначението на Станислав Генчев се осъществи до края на сезона, той ще стане петият треньор на тима през кампанията. Ботев Пловдив беше воден в началото от Николай Киров, но Белия остана само за 9 мача. След него за временен наставник беше назначен Иван Цветанов (6 срещи). После дойде Димитър Димитров, но и Херо не остана дълго на "Колежа" - 6 двубоя. Лъчезар Балтанов също до момента води тима в 6 срещи.

