Новини
Спорт »
Бг футбол »
Ботев Пловдив се разбрал със Станислав Генчев

23 Март, 2026 09:29, обновена 23 Март, 2026 08:33 989 2

  • станислав генчев-
  • лъчезар балтанов-
  • ботев пловдив-
  • локомотив софия

Лъчезар Балтанов така или иначе няма лиценз да води тима в Първа лига

Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Ръководството на Ботев Пловдив вече е уредило наследник на временния треньор Лъчезар Балтанов, който така или иначе няма лиценз да води тима в Първа лига, предаде Топспорт, позовавайки се на "Мач Телеграф".

"Жълто-черните" са се разбрали със Станислав Генчев, който към днешна дата е треньор на Локомотив София.

Този треньорски трансфер ще се осъществи или тези дни, за да се използва паузата в първенството, или в края на сезона.

Самият Станислав Генчев е отказал моментално да поеме Ботев Пловдив, защото не иска да плаща компенсация на Локомотив София. Наставникът има договор със столичните "железничари" за още един сезон, но е готов да го прекъсне по взаимно съгласие, ако и в "Надежда" са съгласни.

Според запознати, благодетелят на Ботев Пловдив Илиян Филипов иска да върне Генчев на "Колежа", след като е останал много доволен от работата на треньора в Крумовград през сезон 2023/24, където Филипов беше една от водещите фигури в клуба.

Ако назначението на Станислав Генчев се осъществи до края на сезона, той ще стане петият треньор на тима през кампанията. Ботев Пловдив беше воден в началото от Николай Киров, но Белия остана само за 9 мача. След него за временен наставник беше назначен Иван Цветанов (6 срещи). После дойде Димитър Димитров, но и Херо не остана дълго на "Колежа" - 6 двубоя. Лъчезар Балтанов също до момента води тима в 6 срещи.

Източник: topsport.bg


България
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 мъкаааа

    2 0 Отговор
    Име:Ботев,фамилия:Пловдив. Ботев Пловдив по лична карта.

    08:36 23.03.2026

  • 2 Даниел

    3 0 Отговор
    Този Филипов голям футболен корифей бре!?

    08:37 23.03.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове