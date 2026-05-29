Босът на Локо София разкри за преговори с Любо Пенев

29 Май, 2026 07:30 676 0

Павел Ковачев

Локомотив София преговаря с Любослав Пенев. Това потвърди босът на "червено-черните" Веселин Стоянов.

"Пожелавам му най-вече да е жив и здрав и след това смятам, че трябва да му се даде възможност да се завърне във футбола", лаконичен беше Стоянов.

През декември миналата година се разбра, че Пенев се бори с онкологично заболяване, а състоянието му беше тежко, като бившият футболист замина за Германия, за да проведе интензивно лечение.

Той се завърна в България в началото 2026 г. и продължи лечението си в страната. През март Пенев даде интервю за испанска медия, в което заяви, че се чувства добре, а подкрепа за лечението му се осигурява от България.

За Пенев това е втора битка с раково заболяване след 1994-а година, когато проблем в тестисите му попречи да бъде на Световното първенство в САЩ. Там "лъвовете" постигнаха най-големия си успех – 4-о място, а класирането стана с огромната заслуга и на тогавашния нападател на Валенсия.

Последно Любослав бе начело на Локомотив Пловдив през 2024 година, а преди това водеше Хебър Пазарджик. Бившият нападател на Валенсия и Атлетико Мадрид е ръководил още ЦСКА 1948, Царско село на два пъти, на няколко пъти ЦСКА, Литекс, Ботев Пловдив, втория отбор на Валенсия.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм.

