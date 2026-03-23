Порто постигна важна победа в Брага. Селтик се спъна в гонитбата с Хартс. ПСВ с шокиращо поражение

Порто постигна трудна и много важна победа при гостуването си на Брага. "Драконите" направиха обрат в последните 20 минути и се наложиха с 2:1, като по този начин запазиха преднината си от 7 точки пред шампиона Спортинг (Лисабон).

Отборът на Франческо Фариоли обаче е изиграл един мач повече.

В средата на седмицата и двата отбора се класираха за 1/4-финалите в Лига Европа. Порто елиминира Щутгарт, а Брага се справи с Ференцварош. До почивката никой от съперниците не нанесе точен удар, но в началото на втората част домакините излязоха напред с гол от дузпа на Родриго Саласар.

Фариоли предприе двойна смяна и един от футболистите, които се появиха от пейката - Вилиам Гомеш, изравни в 69-ата минута. Бразилският нападател завърши перфектна контра на "драконите" и опъна мрежата отблизо след подаване на Оскар Пиетужевски.

В 80-ата минута Секо Фофана донесе така важните три точки на Порто. Бившият футболист на Рен се оказа на точното място след лошо изчистване на защитник в червено и с плътен удар разстреля Лукаш Хорничек.

Спортинг имаше много по-лесна задача срещу средняка Алверка. "Зелено-белите" поведоха до почивката с попадение на Педро Гонсалвеш, а през второто полувреме Луис Суарес и Жени Катамо убиха интригата, преди Марко Милованович да върне един гол. В края Педро Гонсалвеш оформи убедителния успех на Спортинг.

В друга среща от 27-ия кръг Ещорил загуби у дома от Рио Аве с 1:2.

Фейенорд и Аякс завършиха 1:1 на "Де Кайп" в голямото дерби на нидерландския футбол. Резултатът запази разликата помежду им от 5 точки в полза на тима от Ротердам, който е втори в класирането.



Домакините бяха пределно мотивирани да зарадват феновете си, след като загубиха всеки от предишните три мача срещу Аякс. До почивката обаче не се случи нищо интересно, а след нея гостите излязоха напред с попадение на Шон Стюр в 54-тата минута.



Последва сериозен натиск на Фейенорд, за да се стигне до 84-тата минута, когато отборът на Робин ван Перси изравни с точно изпълнена дузпа от Якуб Модер.



След това равенство Фейенорд отново е на три точки пред третия НЕК Неймеген, който направи 2:2 с Хееренвеен на Християн Петров.



Голямата изненада поднесе скромният Текстар, който победи с 3:1 убедителния лидер ПСВ Айндховен. Анас Салах-Един от "филипсите" получи червен картон в 39-ата минута, което се оказа фатално за тима му. Въпреки загубата, ПСВ води с 15 точки пред Фейенорд, а Телстар е непосредствено над зоната на изпадащите.



АЗ Алкмаар загуби с 0:3 от Грьонинген, а Утрехт победи с 2:0 Го Ахед Ийгълс.

Шампионът на Шотландия Селтик се провали с гръм и трясък при гостуването си на Дънди Юнайтед и значително намали шансовете си да ликува с титлата и през този сезон.

"Детелините" отстъпиха с 0:2 на "Танадайс Парк" и вече изостават на 5 точки от лидера в класирането Хартс.



Въпреки че е в средата на таблицата, Дънди Юнайтед победи за втори път през кампанията гранда от Глазгоу. Резултата откри Уил Фери в 51-вата минута, а в 66-ата Емануел Агией преодоля резервния страж на Селтик Виляни Синисало за крайното 2:0.



"Детелините" създадоха немалко положения, но бяха припрени пред противниковата врата, а защитата им за пореден път се представи много колебливо. Това беше седми пореден мач в Премиършип, в който съставът на Мартин О'Нийл не успява да запази суха мрежа.



Начело в Шотландия е Хартс с 66 точки, следван от Рейнджърс с 63 и Селтик с 61. Абърдийн на Димитър Митов е на 9-о място в подреждането с 30 точки.