Казахстанският Актобе уволни Николай Костов

23 Март, 2026 13:38, обновена 23 Март, 2026 12:42 632 1

Отборът, воден от бившият треньор на Левски, претърпя две поредни поражения

БТА БТА

Българският треньор Николай Костов вече не е треньор на казахстанския Актобе, след като тимът претърпя две поредни поражения, съобщават медиите в бившата съветска република.

Новината за уволнението на Костов беше разпространена най-напред от сайта asnews.kz, а след това беше развита и мултиплицирана от други медии в Казахстан. Доста спортни източници дори спекулират и кой ще наследи българина начело на Актобе.

Според sportarena.kz, Костов в момента е в Астана и именно там ще има последна среща с управата на клуба, след която ще бъдат уточнени и детайли по раздялата.

„Решението по въпроса с треньора на Актобе ще бъде взето в следващите 48 часа. Ръководството на клуба отива в Астана, където се намира Николай Костов", пише телеграм-каналът eldar amanvibe.

Актобе, който е един от най-стабилните във финансово отношение отбори в Казахстан, опитва да се превърне в клуб с европейско значение. Тимът привлече португалската супер-звезда и бивш футболист на Манчестър Юнайтед Луиш Нани, както и бившият защитник на Бохум (Германия), Динамо Москва и Шахтьор (Донецк) Иван Ордец. Там играе и Пабло Алварес, познат в българското първенство от периода си в Черно море (Варна).

Актобе стартира с убедителното 4:1 над Тобол (Костанай), но след това падна с 0:1 от Кайрат и с тежкото 1:4 от Елимай (Семей). Именно този резултат е станал причина и ръководството да реши смяната на българския специалист.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мафия БФС

    1 0 Отговор
    Синан Сакич и той един треньор ама...🥱

    12:44 23.03.2026

