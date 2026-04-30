Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Спорт »
Тенис »
Белгиец спря Димитър Кузманов във втория кръг на турнира в Шимкент

30 Април, 2026 17:34 358 1

  • димитър кузманов -
  • отпадна-
  • тенис-
  • турнир-
  • чалънджър-
  • шимкент -
  • казахстан

Българинът загуби срещата в два сета

Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Димитър Кузманов отпадна във втория кръг на сингъл на тенис турнир на клей от сериите "Чалънджър 50" в Шимкент (Казахстан) с награден фонд 63 000 щатски долара.

Поставеният под №4 в схемата българин отстъпи с 4:6, 2:6 пред Бувайсар Гадамаури (Белгия). Срещата продължи час и 25 минути.

Кузманов пропусна три възможности за пробив при 2:2 гейма в първия сет, а веднага след това допусна да загуби подаването си в шестия гейм.

Във втория сет българинът загуби пет поредни гейма – от 2:2 до 2:6, и отпадна от надпреварата.


За достигането си до втория кръг Кузманов заработи четири точки за световната ранглиста, в която през тази седмица е под №310.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Евгени от Алфапласт

    0 0 Отговор
    Мач-кай, Гри-шу!🤣

    17:45 30.04.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове