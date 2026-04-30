Белгиец спря Димитър Кузманов във втория кръг на турнира в Шимкент

Димитър Кузманов отпадна във втория кръг на сингъл на тенис турнир на клей от сериите "Чалънджър 50" в Шимкент (Казахстан) с награден фонд 63 000 щатски долара.

Поставеният под №4 в схемата българин отстъпи с 4:6, 2:6 пред Бувайсар Гадамаури (Белгия). Срещата продължи час и 25 минути.

Кузманов пропусна три възможности за пробив при 2:2 гейма в първия сет, а веднага след това допусна да загуби подаването си в шестия гейм.

Във втория сет българинът загуби пет поредни гейма – от 2:2 до 2:6, и отпадна от надпреварата.



За достигането си до втория кръг Кузманов заработи четири точки за световната ранглиста, в която през тази седмица е под №310.