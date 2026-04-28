Димитър Кузманов преодоля първия кръг в Шимкент

28 Април, 2026 17:51 429 1

Българинът елиминира на старта американеца Дали Бланч

Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Димитър Кузманов се класира за втория кръг на сингъл на тенис турнир на клей от сериите "Чалънджър" в Шимкент (Казахстан) с награден фонд 63 000 щатски долара.

Поставеният под №4 в схемата българин елиминира на старта американеца Дали Бланч с 2:6, 6:3, 6:1. Срещата продължи два часа и 6 минути. Кузманов загуби пет поредни гейма – от 2:1 до 2:6 в първия сет, но след това доминираше до края на мача.

Българинът пропусна на два пъти аванс от пробив във втората част, но направи още един брейк за 6:3. В решителния трети сет Кузманов спечели шест поредни гейма и се класира за втория кръг. Там той ще играе срещу победителя от мача между Бувайсар Гадамаури (Белгия) и Виктор Дурасович (Норвегия).


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Къде

    2 0 Отговор
    Къде ???

    18:01 28.04.2026

