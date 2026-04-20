Виктория Томова остава на своята позиция в световната ранглиста на WTA

Виктория Томова остава на своята позиция в световната ранглиста на WTA

20 Април, 2026 16:27 587 0

  • виктория томова -
  • ранглиста -
  • тенис -
  • wta-
  • арина сабаленка-
  • беларус-
  • елена рибакина -
  • казахстан-
  • коко гоф -
  • сащ

На върха продължава да бъде Арина Сабаленка

Виктория Томова остава на своята позиция в световната ранглиста на WTA - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Българската тенисистка Виктория Томова продължава да държи позицията си сред най-добрите в света, след като днес бе публикувана обновената ранглиста на Женската тенис асоциация (WTA). Софиянката, която е безспорната първа ракета на България, запазва 156-ото си място с актив от 492 точки.

Тази седмица българката насочва усилията си към квалификациите на мащабния турнир на клей в Мадрид, където ще се опита да пробие в основната схема и да подобри класирането си.

На върха на световната ранглиста продължава да доминира Арина Сабаленка от Беларус, която е недостижима с внушителните 10 895 точки. След нея се нарежда Елена Рибакина от Казахстан, която впечатли с титлата си в Щутгарт през изминалата седмица и вече има 8 500 точки. Американката Коко Гоф затваря челната тройка с 7 279 точки. В топ 10 на WTA има само една промяна – младата рускиня Мира Андреева се изкачва до осмата позиция, измествайки италианката Джазмин Паолини, която вече е девета. Останалите места в елита остават непроменени, като Ига Швьонтек (Полша), Джесика Пегула (САЩ), Аманда Анисимова (САЩ), Елина Свитолина (Украйна) и Виктория Мбоко (Канада) допълват десетката.

Топ 10 на WTA към днешна дата:

1. Арина Сабаленка (Беларус) – 10 895 т.

2. Елена Рибакина (Казахстан) – 8 500 т.

3. Коко Гоф (САЩ) – 7 279 т.

4. Ига Швьонтек (Полша) – 7 273 т.

5. Джесика Пегула (САЩ) – 6 136 т.

6. Аманда Анисимова (САЩ) – 5 995 т.

7. Елина Свитолина (Украйна) – 3 910 т.

8. Мира Андреева (Русия) – 3 746 т.

9. Джазмин Паолини (Италия) – 3 722 т.

10. Виктория Мбоко (Канада) – 3 531 т.


