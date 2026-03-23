Малена Замфирова се готви за завръщане у дома

Талантливата сноубордистка Малена Замфирова ще се прибере в България в началото на април, след като претърпя тежък инцидент в чешкия зимен курорт Шпиндлерув Млин. Новината, която разтърси феновете на зимните спортове, вече носи лъч надежда – младата ни надежда показва впечатляваща воля и напредък по пътя към възстановяването.

След като бе ударена от скиор и получи множество сериозни фрактури по дясната страна на тялото – от рамото до бедрото, 16-годишната Малена премина през трудни дни в австрийската клиника в Грац. Лекарите там, известни с професионализма си, вече са оптимисти за състоянието ѝ. Специалистите отбелязват, че тя е преместена в самостоятелна стая и вече прави първи опити да се изправя – истинско геройство, предвид мащаба на травмите.

Въпреки че възстановяването ѝ ще бъде дълго и изпълнено с предизвикателства, Малена Замфирова не се предава. Усилията ѝ и положителната динамика в лечението вдъхват увереност на медицинския екип, който вече обсъжда възможностите за транспортирането ѝ обратно в родината.

Очаква се тя да продължи рехабилитацията си в България, където ще бъде обградена от близки, приятели и почитатели.