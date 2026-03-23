Малена Замфирова се готви за завръщане у дома

23 Март, 2026 15:37 777 3

Българската сноубордистка ще премине към дълго възстановяване

Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Талантливата сноубордистка Малена Замфирова ще се прибере в България в началото на април, след като претърпя тежък инцидент в чешкия зимен курорт Шпиндлерув Млин. Новината, която разтърси феновете на зимните спортове, вече носи лъч надежда – младата ни надежда показва впечатляваща воля и напредък по пътя към възстановяването.

След като бе ударена от скиор и получи множество сериозни фрактури по дясната страна на тялото – от рамото до бедрото, 16-годишната Малена премина през трудни дни в австрийската клиника в Грац. Лекарите там, известни с професионализма си, вече са оптимисти за състоянието ѝ. Специалистите отбелязват, че тя е преместена в самостоятелна стая и вече прави първи опити да се изправя – истинско геройство, предвид мащаба на травмите.

Въпреки че възстановяването ѝ ще бъде дълго и изпълнено с предизвикателства, Малена Замфирова не се предава. Усилията ѝ и положителната динамика в лечението вдъхват увереност на медицинския екип, който вече обсъжда възможностите за транспортирането ѝ обратно в родината.

Очаква се тя да продължи рехабилитацията си в България, където ще бъде обградена от близки, приятели и почитатели.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    3 2 Отговор
    Кураж, момиче❗

    15:41 23.03.2026

  • 2 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    3 2 Отговор
    🇧🇬🇧🇬🇧🇬
    Истинските Българи сме с теб, а боклуците не ги мисли❗
    🇧🇬🇧🇬🇧🇬

    15:42 23.03.2026

  • 3 Нане геле

    2 1 Отговор
    Бързо възстановяване и крепко здраве и успехи!!!

    16:19 23.03.2026

