Килиан Мбапе се готви самостоятелно във Валдебебас

5 Май, 2026 17:55 353 0

Голмайсторът на Реал Мадрид е твърдо решен да не пропусне предстоящото дерби срещу Барселона

Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Френският ас на Реал Мадрид - Килиан Мбапе бе забелязан да провежда индивидуална тренировка на клубната база Валдебебас, въпреки че все още се възстановява от травма. След като предизвика буря от недоволство сред фенове и ръководство с неочакваното си пътуване до Италия заедно с половинката си, Мбапе сега демонстрира решителност и отдаденост, работейки неуморно дори в почивния ден на отбора.

Голмайсторът на „белия балет“ е твърдо решен да не пропусне предстоящото дерби срещу Барселона – легендарното Ел Класико, което ще се изиграе тази неделя от 22:00 часа. Сблъсъкът е от ключово значение за Реал Мадрид, тъй като евентуална победа или дори равенство за каталунците може да ги изстреля към шампионската титла. Затова тимът на Алваро Арбелоа е под огромно напрежение да излезе победител на всяка цена.

Мбапе, който не крие желанието си да бъде на терена в този съдбоносен двубой, се подлага на интензивни рехабилитационни процедури под зоркия поглед на медицинския щаб на Реал Мадрид. Утре френският нападател ще премине ядрено-магнитен резонанс, който ще даде окончателен отговор дали ще бъде готов да се включи в битката срещу Барса.


