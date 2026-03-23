Каква е ситуацията в Третите лиги към момента?

В Трета Югозападна лига след изиграни 24 от 34 кръга, водач във временното класиране е Рилски спортист. Тимът от Самоков води с шест точки пред втория Струмска слава Радомир. Двата съперника вече изиграха срещите си помежду си, като „Рилецо” е с по-добри показатели в тях – 4:2 общ резултат. Трети в подреждането е ФК Кюстендил - на 17 точки от лидера.

На североизток в момента е най-оспорвано. Черноморец Балчик и Лудогорец III са на първите две места с по 52 точки, а трети е Септември Тервел на една след тях, но и с мач по-малко. Третият тим на Лудогорец обаче няма право да се изкачи във Втора лига, тъй като там вече е дубълът на клуба. Така битката за промоция ще бъде между Черноморец и Септември.

Два тима спорят за първото място и в Трета Северозападна лига. С по 37 точки са лидерът Академик Свищов и вторият Локомотив Мездра. До момента те са изиграли един мач помежду си, в който „студентите” се наложиха с 1:0 на свой терен. Ответният мач в Мездра по програма е в предпоследния кръг. Третото място в групата се заема от Бдин Видин – на 9 точки от водачите.

Интрига има и в Югоизточната лига на третото ни ниво. В класирането води Несебър с 57 точки, следван от Марица Пловдив с 55т. Трети е Левски Карлово с актив от 43 пункта и мач повече.