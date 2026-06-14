Треньорът на Мароко: Мачът ни се изплъзна, не успяхме да стигнем до победата (ВИДЕО)

Селекционерът на Мароко Мохамед Уахби остана с противоречиви чувства след равенството 1:1 срещу Бразилия в първия мач на двата отбора от груповата фаза на Мондиал 2026. Според наставника неговият тим е бил близо до успеха, но в крайна сметка не е успял да задържи преднината си срещу един от фаворитите на турнира, предава gong.bg.

„Изпълнихме това, което бяхме планирали, но срещу нас беше отбор, воден от Карло Анчелоти, така че задачата не беше никак лесна. Искахме победата, както и самите играчи. Оставаме с усещането, че мачът ни се изплъзна, защото не успяхме да стигнем до трите точки“, заяви Уахби.

Треньорът на „лъвовете от Атлас“ подчерта и влиянието на високите температури върху представянето на футболистите, като изрази задоволство от включването на резервите.

„Играчите, които влязоха от пейката, помогнаха много добре на отбора. Горещината оказа влияние върху всички на терена, а за някои от нашите футболисти това е първо участие на световно първенство. Това носи допълнително напрежение и не е лесно“, коментира още специалистът.

Мароко остави отлични впечатления срещу Бразилия, но великолепното попадение на Винисиус Жуниор донесе точката за „селесао“ и лиши африканския тим от престижен успех.

Следващото предизвикателство пред мароканците е на 20 юни срещу Шотландия, а пет дни по-късно тимът ще се изправи срещу Хаити в последния си двубой от груповата фаза.

