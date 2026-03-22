Балкан надви Рилски спортист с кош в последните секунди

Балкан постигна драматична победа над шампиона Рилски спортист със 79:78 (18:23, 17:20, 19:19, 25:16) като домакин в „Арена Ботевград“ в двубой от 26-ия кръг в Националната баскетболна лига за мъже (НБЛ). Кош на Травис Макконико 4 секунди преди края донесе успеха на домакините, предаде БТА.

Така след две загуби в изминалите два кръга Балкан се поздрави с 19-а победа. Рилски спортист прекъсна серията си от три успеха и продължава със същия актив 19-5.

Гостите имаха аванс от 5 точки – 23:18 след първата част, а на почивката водеха с 43:35. Ботевградчани изоставаха с 8 точки – 54:62 преди финалните 10 минути, а впоследствие Алън Арнет реализира за 76:71 в полза на Рилски спортист при оставащи 1:50 минути от мача. Балкан се доближи на точка при 75:76, а Травис Макконико изведе домакините напред за 77:76 30 секунди преди края. Чавдар Костов бе точен на два пъти от наказателната линия и върна аванса на Рилски за 78:77, но след това Макконико вкара победния кош.

Най-резултатен за Балкан беше именно Травис Макконико с 19 точки, 5 борби и 6 асистенции, докато Тадж Грийн добави 15 точки и 5 борби.

Чавдар Костов се включи със 17 точки и 4 борби за гостите от Самоков, а Христо Бъчков оформи „дабъл-дабъл“ от 14 точки и 10 борби.

Локомотив Пловдив надигра Берое с 96:83 (29:18, 23:24, 16:15, 28:26) като домакин в зала „Сила“ в друг мач от кръга, записвайки трета поредна и общо 15-а победа от началото на сезона. След двата си успеха в предишните срещи баскетболистите на Берое трябваше да се примирят с 14-ата си загуба от 24 мача.

Домакините натрупаха комфортна преднина още в първата четвърт, в края на която водеха с 29:18. Последва много интересна втора част, в която старозагорци на два пъти се доближиха на 3 точки, но Локомотив не изпусна водачеството и след 20 минути игра резултатът бе 52:42. В третия период пловдивчани поддържаха аванс около десетина точки, за да водят с 68:57 преди заключителната част. До финала гостите не успяха да се доближат по-съществено в резултата и тимът от Пловдив ликува с нова победа.

Кхалил Милър се отличи с „дабъл-дабъл“ от 20 точки и 19 борби за домакините, докато Шоу Андерсън добави 17 точки и 4 борби.

За Берое Брет Рийд завърши с 26 точки, 9 борби и 3 асистенции.

В следващите си срещи на 25 март Балкан ще гостува на Миньор 2015, Рилски спортист – на Шумен, Берое – на Спартак Плевен, а Локомотив – почива.