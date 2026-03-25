БФС със строги мерки: Две години наказание за агресора на юношеския мач в Пловдив

Дисциплинарната комисия към Българския футболен съюз - Пловдив наложи безпрецедентно тежко наказание на 17-годишния Калоян Стоянов от Асеновец 1922. Младият състезател бе санкциониран с двегодишна забрана за участие във футболни срещи, след като по време на двубой от Областната група за юноши между Марица Пловдив и Асеновец 1922 извърши грубо нарушение, а след това и ритна в главата вратаря на противниковия отбор, Георги Стоянов.

След внимателно разглеждане на инцидента, Дисциплинарната комисия към БФС обяви, че Калоян Стоянов няма да има право да се състезава до 22 март 2028 година. Решението бе взето с цел да се даде ясен сигнал, че агресията и опасните прояви на терена няма да бъдат толерирани.

Ръководството на Асеновец 1922 незабавно се разграничи от действията на своя футболист, като поднесе официални извинения към пострадалия вратар и неговия клуб. Освен това, Калоян Стоянов бе изключен от отбора, а клубът пое ангажимент да работи за предотвратяване на подобни инциденти в бъдеще.