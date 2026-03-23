Севиля се раздели с Матиас Алмейда

23 Март, 2026 19:17 473 0

Тимът загуби от Валенсия в Ла Лига

Севиля се раздели с Матиас Алмейда - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров

Севиля официално прекрати договора на старши треньора си Матиас Алмейда. Аржентинският специалист напуска андалусийския клуб след поредица от разочароващи резултати, които доведоха тима опасно близо до зоната на изпадащите в Ла Лига.

След последната загуба на собствен терен срещу Валенсия, ръководството на Севиля взе решение да се раздели с Алмейда, който ръководи отбора в 32 официални срещи за малко под 9 месеца.

Под негово ръководство, Севиля събра едва 31 точки от 29 изиграни мача и в момента заема 15-о място в класирането – само на три точки от чертата, която дели елита от втора дивизия.

От клуба все още не са обявили кой ще поеме треньорския пост.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

