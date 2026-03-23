Севиля се раздели с Матиас Алмейда

Севиля официално прекрати договора на старши треньора си Матиас Алмейда. Аржентинският специалист напуска андалусийския клуб след поредица от разочароващи резултати, които доведоха тима опасно близо до зоната на изпадащите в Ла Лига.

След последната загуба на собствен терен срещу Валенсия, ръководството на Севиля взе решение да се раздели с Алмейда, който ръководи отбора в 32 официални срещи за малко под 9 месеца.

Под негово ръководство, Севиля събра едва 31 точки от 29 изиграни мача и в момента заема 15-о място в класирането – само на три точки от чертата, която дели елита от втора дивизия.

От клуба все още не са обявили кой ще поеме треньорския пост.