Реал Мадрид триумфира над Атлетик Билбао в емоционален финал за Карвахал и Алаба

В последния си мач за сезона Реал Мадрид подари на привържениците си истински футболен спектакъл, надделявайки над Атлетик Билбао с 4:2 на митичния "Сантяго Бернабеу". Двубоят бе особено емоционален, тъй като отбеляза прощаването на Дани Карвахал и Давид Алаба с мадридската публика.

Още в 12-ата минута младият Гонсало Гарсия откри резултата за домакините, след като получи прецизен пас от капитана Карвахал, който изигра последния си двубой с екипа на "кралския клуб". Малко преди почивката, Джуд Белингам удвои преднината на Реал, демонстрирайки класата си в решаващи моменти. В добавеното време на първата част гостите от Билбао върнаха интригата чрез попадение на Горка Гурузета, но това не бе достатъчно да спре устрема на мадридчани.

След подновяването на играта, Килиан Мбапе, който оглави голмайсторската листа на Ла Лига с 25 попадения, реализира трети гол за Реал в 51-ата минута. Французинът за пореден път доказа, че е сред най-опасните нападатели в Европа.

В самия край на срещата Браим Диас покачи на 4:1, а секунди по-късно Изета оформи крайното 4:2. С този успех Реал Мадрид приключи сезона на второ място с 86 точки, докато Атлетик Билбао остана на 12-а позиция с 45 пункта след неубедителна кампания.

В паралелен мач Селта Виго се наложи с минималното 1:0 над Севиля, благодарение на попадение на Илайш Мориба. Така галисийците си осигуриха престижното шесто място и участие в Лига Европа през следващия сезон.