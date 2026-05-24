Реал Мадрид триумфира над Атлетик Билбао в емоционален финал за Карвахал и Алаба

24 Май, 2026 06:45 1 018 2

Сблъсъкът на "Сантяго Бернабеу" беляза края на една ера и донесе зрелище за феновете

Снимка: БГНЕС/EПA
Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

В последния си мач за сезона Реал Мадрид подари на привържениците си истински футболен спектакъл, надделявайки над Атлетик Билбао с 4:2 на митичния "Сантяго Бернабеу". Двубоят бе особено емоционален, тъй като отбеляза прощаването на Дани Карвахал и Давид Алаба с мадридската публика.

Още в 12-ата минута младият Гонсало Гарсия откри резултата за домакините, след като получи прецизен пас от капитана Карвахал, който изигра последния си двубой с екипа на "кралския клуб". Малко преди почивката, Джуд Белингам удвои преднината на Реал, демонстрирайки класата си в решаващи моменти. В добавеното време на първата част гостите от Билбао върнаха интригата чрез попадение на Горка Гурузета, но това не бе достатъчно да спре устрема на мадридчани.

След подновяването на играта, Килиан Мбапе, който оглави голмайсторската листа на Ла Лига с 25 попадения, реализира трети гол за Реал в 51-ата минута. Французинът за пореден път доказа, че е сред най-опасните нападатели в Европа.

В самия край на срещата Браим Диас покачи на 4:1, а секунди по-късно Изета оформи крайното 4:2. С този успех Реал Мадрид приключи сезона на второ място с 86 точки, докато Атлетик Билбао остана на 12-а позиция с 45 пункта след неубедителна кампания.

В паралелен мач Селта Виго се наложи с минималното 1:0 над Севиля, благодарение на попадение на Илайш Мориба. Така галисийците си осигуриха престижното шесто място и участие в Лига Европа през следващия сезон.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Лопата Орешник

    0 0 Отговор
    Благодаря и на двамата! Солидни играчи, масивна визитка, чудесна история! Вамос! Успех в начинанията!!

    07:47 24.05.2026

  • 2 Стършели

    0 0 Отговор
    Митичен (на 2500 години?); емоционален и за Реал и за Барса?
    Павле, беден речник имаш, или на конвейр драскаш статии!

    09:58 24.05.2026

