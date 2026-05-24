Валенсия срази Барселона в емоционален финал на сезона – Левандовски се сбогува с гол

В последния кръг на испанската Ла Лига страстите на стадион "Местая" във Валенсия кипяха до червено. Домакините от Валенсия поднесоха истинска футболна сензация, като надделяха над действащия шампион Барселона с категоричното 3:1. Мачът се превърна в емоционално сбогуване за Роберт Левандовски, който отбеляза последния си гол с екипа на "каталунците".

Срещата започна с равностойна игра, но след почивката Барселона успя да излезе напред. В 61-ата минута Феран Торес изведе Левандовски, който с хладнокръвен удар разпечата вратата на Валенсия. Радостта на гостите обаче се оказа краткотрайна – само пет минути по-късно Хави Гера възстанови равенството, а в 71-ата Луис Роха донесе пълен обрат за "прилепите". В добавеното време Гуидо Родригес сложи точка на спора с трето попадение за домакините.

Въпреки поражението, Барселона приключва сезона на върха с внушителните 94 точки. Валенсия, от своя страна, завършва на престижното девето място с 49 пункта – резултат, който вдъхва оптимизъм на феновете за следващата кампания.

В друг интригуващ сблъсък от последния кръг, Еспаньол и носителят на Купата на краля Реал Сосиедад не излъчиха победител – 1:1. Баските поведоха чрез Ори Оскарсон в 28-ата минута, но Роберто Фернандес възстанови равенството за "папагалчетата". И двата тима приключват сезона с по 46 точки, но Реал Сосиедад заема десетата позиция, докато Еспаньол остава единадесети заради по-лоши показатели в преките двубои.