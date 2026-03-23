Томас Мюлер с нова роля: Легендата на Германия влиза в телевизионното студио с вълнение и лека доза притеснение

Футболната звезда Томас Мюлер, световен шампион с Германия от 2014 година, се изправя пред съвсем различно предизвикателство това лято – ще дебютира като телевизионен анализатор по време на Световното първенство по футбол в САЩ, Канада и Мексико.

Макар и свикнал с напрежението на големите мачове, 36-годишният нападател не крие, че новата му задача пред камерите го кара да се чувства леко нервен. „Чувствам се любопитен, но и малко притеснен как ще се справя в тази нова роля“, сподели Мюлер пред журналисти по време на официалното представяне на екипа на MagentaTV, който ще отразява Мондиала.

След като се сбогува с националния отбор на Германия след Евро 2024, Мюлер продължава да играе за Ванкувър Уайткапс в американската MLS, но сега ще тества уменията си и като футболен коментатор.

В студиото на MagentaTV Мюлер няма да бъде сам – към него ще се присъединят още няколко големи имена от света на футбола. Сред тях са неговият съотборник от триумфалния Мондиал през 2014 г. Матс Хумелс, олимпийската шампионка Табеа Кеме и харизматичният треньор Юрген Клоп, познат с успехите си начело на Борусия Дортмунд и Ливърпул.

MagentaTV, собственост на гиганта Deutsche Telekom, ще предложи на германските фенове ексклузивно излъчване на 44 срещи от Световното първенство, а останалите 60 мача също ще бъдат достъпни на живо. В съответствие с германското законодателство, най-важните двубои – тези на националния отбор, откриващият мач, полуфиналите и финалът – ще се предават и по безплатните телевизионни канали.