Обществената поръчка за ремонт на стадион "Локомотив" в София бе прекратена заради сериозни нарушения

Областният управител на София - Вяра Тодева официално спря обществената поръчка за ремонтните дейности на столичния стадион "Локомотив" . Решението идва на фона на редица установени нередности, които поставят под въпрос прозрачността и законосъобразността на процедурата, информираха от областната администрация.

Поръчката, чиято прогнозна стойност възлиза на внушителните 1 053 360,15 евро без ДДС, бе финансирана по договор с Министерството на младежта и спорта, сключен през ноември 2025 г. Въпреки това, още при старта на процедурата са открити редица пропуски и нарушения, които не могат да бъдат коригирани без цялостна промяна на първоначалните условия. Сред най-сериозните проблеми се открояват ограничителни изисквания към кандидатите, които противоречат на принципите на свободната конкуренция. Освен това, остава неясно на какво основание са придобити правата върху работния проект за ремонта. В администрацията е налично само едно копие на договор за дарение на проектната документация, подписан с лице, различно от проектанта. Липсват обаче доказателства за прехвърляне на авторските права, а самият договор не фигурира в официалните регистри и не е отчетен счетоводно.

Допълнителни тревоги будят и условията за плащане по договора – предвидени са междинни плащания до 90% от общата стойност, без яснота за етапите на приемане на строително-монтажните работи. Още по-обезпокоително е, че гаранцията за изпълнение е определена на едва 1%, при положение че законът позволява до 10%. Това създава сериозен риск за държавния интерес, тъй като изпълнителят би могъл да получи почти цялата сума преди окончателното приключване на проекта.

Областната администрация уверява, че след като бъдат изчистени всички спорни моменти и условията бъдат прецизирани, обществената поръчка ще бъде обявена отново. Целта е проектът да бъде реализиран в рамките на предвидения срок – до 30 юни 2027 г. Припомняме, че ремонтните дейности на стадиона стартираха през август 2025 г., но сега бъдещето им остава неясно до повторното стартиране на процедурата.