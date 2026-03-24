Станка Златева: "Хайде да не се лъжем кой колко години управлява борбата и кой я докара до такова ниво"

24 Март, 2026 13:40 800 9

  • българската федерация по борба -
  • станка златева-
  • комисията за защита от дискриминация-
  • борба-
  • цирк-
  • федерация

Тя не скри разочарованието си от създалата се ситуация

Станка Златева: "Хайде да не се лъжем кой колко години управлява борбата и кой я докара до такова ниво" - 1
Снимка: БГНЕС
Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Известната българска спортистка и председател на Българската федерация по борба Станка Златева се оказа в центъра на обществено внимание, след като бе изслушана от Комисията за защита от дискриминация. Заседанието, което предизвика широк медиен интерес, бе временно прекъснато и насрочено за следващата седмица, тъй като се изискват допълнителни доказателства по случая.

Златева, която е символ на българската борба и многократна медалистка от световни и европейски първенства, не скри разочарованието си от създалата се ситуация.

„Вкарахте ме в един цирк, гдето ви уйдисвам!

От една година, откакто сме встъпили в работа към тая федерация, ние нямаме спокойствие и постоянно се измисля нещо ново.

Медалите за тази година мислите ли, че аз ги провалих? Хайде да не се лъжем кой колко години управлява борбата и кой я докара до такова ниво. За една година нито можеш да направиш състезател, нито да го опропастиш, ако той не иска“, сподели Златева пред медиите.


Подобни новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Браво Станке

    2 16 Отговор
    С обикновени слова разказа играта на ДАЛАВЕРАДЖИИТЕ заради които се МЪЧИМ да СЕ гордеем с победи на ИНОСТРАННИЦИ . ТОВА не НОСИ гордост у НАС народа , каквато усещаме кога е шампион - БЪЛГАРИН.

    Коментиран от #3

    13:47 24.03.2026

  • 2 тъпъ пъчъ ново начало

    23 1 Отговор
    брутално нагло и тъпо създание

    13:49 24.03.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 УжасТ

    16 1 Отговор
    Не мога да реша кой е по тъn от станка и гонзо .
    Имам чувството, че тези изключително npocти мyтpи борисов и пеевски, нарочно са инсталирали навсякъде такива путикантропи, за да блеснат пред тях.

    Коментиран от #5

    13:59 24.03.2026

  • 5 Zевзек

    12 1 Отговор

    До коментар #4 от "УжасТ":

    Аз гласувам за гонзо! Станка може да каже цяло изречение без да повтори "примерно" 17 пъти.

    14:02 24.03.2026

  • 6 Жалко

    11 1 Отговор
    Беше ме срам, като гледах малкото момченце да плаче, защото не му даваха да се бори на тепиха в “демократична” България. Това е едно дете за което това е една игра, а такива като Златева я обърнаха на политика. Да си ходи и да не излага страната.

    14:04 24.03.2026

  • 7 Тома

    5 1 Отговор
    Защо в спортните федерации назначават хора които на две магарета сламата не могат да разпределят както и кака Станка.Бати гонзо инжинера и той

    14:17 24.03.2026

  • 8 тепих

    4 1 Отговор
    Както не стана олимпийски шампион,така ,като шеф на борбата,няма да бъдеш запомнена ,като умен и успял ръководител.
    Най- добре е да се оттегли,ако й е останало достойнство!
    Да оттегли и жалбата си срещу Лечева!

    14:21 24.03.2026

  • 9 Госあ

    1 2 Отговор
    тъпа селянка. Поне олимпийска шампионка да беше.

    14:29 24.03.2026

