Станка Златева: "Хайде да не се лъжем кой колко години управлява борбата и кой я докара до такова ниво"

Известната българска спортистка и председател на Българската федерация по борба Станка Златева се оказа в центъра на обществено внимание, след като бе изслушана от Комисията за защита от дискриминация. Заседанието, което предизвика широк медиен интерес, бе временно прекъснато и насрочено за следващата седмица, тъй като се изискват допълнителни доказателства по случая.
Златева, която е символ на българската борба и многократна медалистка от световни и европейски първенства, не скри разочарованието си от създалата се ситуация.
„Вкарахте ме в един цирк, гдето ви уйдисвам!
От една година, откакто сме встъпили в работа към тая федерация, ние нямаме спокойствие и постоянно се измисля нещо ново.
Медалите за тази година мислите ли, че аз ги провалих? Хайде да не се лъжем кой колко години управлява борбата и кой я докара до такова ниво. За една година нито можеш да направиш състезател, нито да го опропастиш, ако той не иска“, сподели Златева пред медиите.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Браво Станке
Коментиран от #3
13:47 24.03.2026
2 тъпъ пъчъ ново начало
13:49 24.03.2026
4 УжасТ
Имам чувството, че тези изключително npocти мyтpи борисов и пеевски, нарочно са инсталирали навсякъде такива путикантропи, за да блеснат пред тях.
Коментиран от #5
13:59 24.03.2026
5 Zевзек
До коментар #4 от "УжасТ":Аз гласувам за гонзо! Станка може да каже цяло изречение без да повтори "примерно" 17 пъти.
14:02 24.03.2026
6 Жалко
14:04 24.03.2026
7 Тома
14:17 24.03.2026
8 тепих
Най- добре е да се оттегли,ако й е останало достойнство!
Да оттегли и жалбата си срещу Лечева!
14:21 24.03.2026
9 Госあ
14:29 24.03.2026