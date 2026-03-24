Станка Златева: "Хайде да не се лъжем кой колко години управлява борбата и кой я докара до такова ниво"

Известната българска спортистка и председател на Българската федерация по борба Станка Златева се оказа в центъра на обществено внимание, след като бе изслушана от Комисията за защита от дискриминация. Заседанието, което предизвика широк медиен интерес, бе временно прекъснато и насрочено за следващата седмица, тъй като се изискват допълнителни доказателства по случая.

Златева, която е символ на българската борба и многократна медалистка от световни и европейски първенства, не скри разочарованието си от създалата се ситуация.

„Вкарахте ме в един цирк, гдето ви уйдисвам!

От една година, откакто сме встъпили в работа към тая федерация, ние нямаме спокойствие и постоянно се измисля нещо ново.

Медалите за тази година мислите ли, че аз ги провалих? Хайде да не се лъжем кой колко години управлява борбата и кой я докара до такова ниво. За една година нито можеш да направиш състезател, нито да го опропастиш, ако той не иска“, сподели Златева пред медиите.