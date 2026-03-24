Агенцията по вписванията не освободи Стефка Костадинова от поста председател на БОК

Агенцията по вписванията отказа да заличи Стефка Костадинова като председател на Българския олимпийски комитет (БОК), въпреки подадената от нея оставка. Решението, взето на 23 март, хвърли нова светлина върху продължаващата сага около ръководството на спортната организация.

Легендарната олимпийска шампионка Костадинова обяви намерението си да се оттегли от поста, след като прие да оглави листата на ДПС в 16 МИР Пловдив-град за предстоящите парламентарни избори на 19 април. Нейната адвокатка, Теодора Златева, внесе официално искане за заличаване на Костадинова от регистъра на 16 март, придружено с оставката, депозирана пред Изпълнителното бюро на БОК. Въпреки това, документите се оказаха непълни – липсваше задължителният протокол от заседание на управителния орган, удостоверяващ кой от заместник-председателите ще поеме функциите на председателя и ще представлява организацията. Именно тази формална нередност стана причина Агенцията по вписванията да откаже вписването на промяната. Освен това, от институцията подчертаха, че според действащите разпоредби, промени в ръководството или представителството на сдружения се заявяват от новоизбрания орган или негов представител.

Така настоящият председател или упълномощен от него адвокат не могат еднолично да поискат заличаването си от регистъра.

На 18 март Агенцията е дала указания за отстраняване на констатираните пропуски, но те не са били изпълнени в срок, което е довело до официалния отказ по заявлението.

Стефка Костадинова разполага със 7-дневен срок, в който може да обжалва решението на Агенцията по вписванията.

Припомняме, че на 19 март 2025 година Костадинова загуби изборите за нов управителен мандат на БОК, като за неин наследник бе избрана Весела Лечева. Въпреки това, поради серия от жалби, новото ръководство все още не е вписано официално, а съдебната сага продължава без окончателно решение.

Весела Лечева изрази надежда, че след заявеното желание на Костадинова да напусне, съдебните спорове ще бъдат прекратени и кризата в БОК ще намери благоприятен изход в най-скоро време.