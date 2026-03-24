Новини
Спорт »
Други спортове »
Агенцията по вписванията не освободи Стефка Костадинова от поста председател на БОК

24 Март, 2026 12:19 889 19

  • агенцията по вписванията отказа-
  • стефка костадинова -
  • председател-
  • българския олимпийски комитет -
  • бок-
  • весела лечева-
  • дпс

Ситуацията около управлението на Българския олимпийски комитет остава напрегната

Снимка: БГНЕС
Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Агенцията по вписванията отказа да заличи Стефка Костадинова като председател на Българския олимпийски комитет (БОК), въпреки подадената от нея оставка. Решението, взето на 23 март, хвърли нова светлина върху продължаващата сага около ръководството на спортната организация.

Легендарната олимпийска шампионка Костадинова обяви намерението си да се оттегли от поста, след като прие да оглави листата на ДПС в 16 МИР Пловдив-град за предстоящите парламентарни избори на 19 април. Нейната адвокатка, Теодора Златева, внесе официално искане за заличаване на Костадинова от регистъра на 16 март, придружено с оставката, депозирана пред Изпълнителното бюро на БОК. Въпреки това, документите се оказаха непълни – липсваше задължителният протокол от заседание на управителния орган, удостоверяващ кой от заместник-председателите ще поеме функциите на председателя и ще представлява организацията. Именно тази формална нередност стана причина Агенцията по вписванията да откаже вписването на промяната. Освен това, от институцията подчертаха, че според действащите разпоредби, промени в ръководството или представителството на сдружения се заявяват от новоизбрания орган или негов представител.

Така настоящият председател или упълномощен от него адвокат не могат еднолично да поискат заличаването си от регистъра.

На 18 март Агенцията е дала указания за отстраняване на констатираните пропуски, но те не са били изпълнени в срок, което е довело до официалния отказ по заявлението.

Стефка Костадинова разполага със 7-дневен срок, в който може да обжалва решението на Агенцията по вписванията.

Припомняме, че на 19 март 2025 година Костадинова загуби изборите за нов управителен мандат на БОК, като за неин наследник бе избрана Весела Лечева. Въпреки това, поради серия от жалби, новото ръководство все още не е вписано официално, а съдебната сага продължава без окончателно решение.

Весела Лечева изрази надежда, че след заявеното желание на Костадинова да напусне, съдебните спорове ще бъдат прекратени и кризата в БОК ще намери благоприятен изход в най-скоро време.


Поставете оценка:
Оценка 1.5 от 13 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сила

    15 0 Отговор
    Тая се изкривила тотално от белото ....направо се изчанчила от тупане !!!

    12:21 24.03.2026

  • 2 си дзън

    15 0 Отговор
    Параграф 22 е с БОК. Да го закрият най-добре. Само ненужни държавни разходи.

    12:22 24.03.2026

  • 3 ццц

    19 1 Отговор
    Тая изпълни най-голямото падение в историята на България в спорта. И тоя рекорд едва ли скоро ще го бие някой.

    12:25 24.03.2026

  • 4 Някой

    17 0 Отговор
    Пълно пропадане. Въпросът е къде да е на хранилка.

    12:25 24.03.2026

  • 5 Бонев

    18 0 Отговор
    Тя е освободена отдавна от общественото мнение.честно казано последните години няма друго такова такова падение.

    12:25 24.03.2026

  • 6 сава

    9 0 Отговор
    Снимката трябва да е забранена за деца под 18 години.

    12:27 24.03.2026

  • 7 ШЕФА

    8 0 Отговор
    Ей,аман от тая свинска подлога Бе.Тази мумифицирана амеба е по долна и мръсна от цял ци..... катун.

    12:28 24.03.2026

  • 8 Бонев

    10 1 Отговор
    Между другото в последните години тя е най големият обединител на нацията , няма друга личност или събитие което да е обединило мненията на иначе толкова различни хора.

    12:30 24.03.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Логично

    3 0 Отговор
    Имa още 3 години за да се пенсионира с таван 😉

    12:35 24.03.2026

  • 13 Забелязано в...

    6 0 Отговор
    Прилича на "Хищникът",ама оня някак си ми е симпатичен, а тази ме отвращава

    12:35 24.03.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Присмехулник

    4 0 Отговор
    "Порода булдог"!

    12:39 24.03.2026

  • 17 Е как ще

    4 0 Отговор
    Освободи нали е вече към прасето!

    12:45 24.03.2026

  • 18 СТЕФКЕ СТЕФКЕ

    2 0 Отговор
    МНОГО СЕ ИЗЛОЖИ МИЛА.

    12:49 24.03.2026

  • 19 нннн

    1 0 Отговор
    По заповед на Шиши Агенцията по вписванията отказа да заличи...
    Явно това е била цената на Костадинова.

    12:50 24.03.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове