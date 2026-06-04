Новини
Спорт »
Други спортове »
Весела Лечева и новото Изпълнително бюро на БОК бяха вписани в Търговския регистър

Весела Лечева и новото Изпълнително бюро на БОК бяха вписани в Търговския регистър

4 Юни, 2026 12:14 331 2

  • весела лечева-
  • търговския регистър-
  • българския олимпийски комитет-
  • бок-
  • изпълнителното бюро-
  • общото събрание-
  • стефка костадинова

Формалната процедура беше завършена

Весела Лечева и новото Изпълнително бюро на БОК бяха вписани в Търговския регистър - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Весела Лечева беше вписана в Търговския регистър като председател на Българския олимпийски комитет (БОК). Заедно с нея са вписани и членовете на Изпълнителното бюро и Контролния съвет, избрани от Общото събрание на БОК, проведено на 19 март 2025 г.

Формалната процедура беше завършена, след като всички искови молби бяха отхвърлени или оттеглени. По този начин беше сложен и окончателен край на съдебната сага, в която беше въвлечен Българският олимпийски комитет, и която продължи повече от една година. Тя доведе до спиране на финансирането от МОК и ММС, както и до сериозна институционална и репутационна криза за 100-годишната неправителствена организация.

На Общото събрание на БОК на 19 март 2025 г. Весела Лечева спечели с 48:33 гласа срещу Стефка Костадинова. Впоследствие решенията бяха атакувани с жалби пред Софийския градски съд. През май 2025 г. Международният олимпийски комитет излезе с определения, че признава единствено новото ръководство. Лечева представляваше организацията на всички събития, администрирани от МОК, включително и на XXV Зимни олимпийски игри в Милано-Кортина 2026.

„Тази криза продължи дълго, но новото ръководство нито за момент не спря да работи, въпреки трудните обстоятелства, при които трябваше да го прави. В тези месеци получихме безпрецедентна обществена подкрепа, която беше най-големият мотив за нас да продължим да отстояваме истината, правото, феърплея. Изминалата година ни донесе и много радост, свързана с олимпийските ни герои и всички млади спортни звезди, които градят една нова България“, каза Весела Лечева.

Председателят на БОК набеляза и първите стъпки пред новото ръководство – провеждане на заседание на Изпълнително бюро, запознаване с финансовото състояние на олимпийската централа, приемане на бюджет и програми.

„Заварваме тежка ситуация, която ще споделим първо пред членовете на нашата организация, а след това и пред цялата общественост. Ще се придържаме към принципите на открито и добро управление, заявка, с която получихме доверието на нашето спортното семейство преди една година“, добави Лечева.


Поставете оценка:
Оценка 3 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Омазаните

    1 2 Отговор
    в бяло .

    12:21 04.06.2026

  • 2 Добра е

    1 1 Отговор
    Има ли борба за власт,най добрата е.

    12:26 04.06.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове