Лукас Пинейро Бротен триумфира със Световната купа в гигантския слалом

24 Март, 2026 16:11, обновена 24 Март, 2026 15:56 533 0

Бразилецът спечели последното състезание при мъжете в Лилехамер

Лукас Пинейро Бротен триумфира със Световната купа в гигантския слалом - 1
Снимка: YouTube
БТА

Олимпийският шампион Лукас Пинейро Бротен (Бразилия) спечели гигантския слалом при мъжете в Лилехамер (Норвегия), част от финалите на Световната купа по ски алпийски дисциплини и триумфира с титлата в дисциплината за сезон 2025/2026.

Победата беше осма за него за Световната купа на норвежката писта, която познава добре, а местните фенове го аплодираха въпреки историята му.

Представителят на Бразилия постигна най-добро общо време - 2:20.65 минути, след като беше най-бърз и в първия манш. С победата той се възползва от отпадането в първия манш на досегашния лидер в подреждането за Малкия кристален глобус Марко Одермат от Швейцария. Лукас Пинейро Бротен събра 547 точки на върха в класирането, Одермат завърши на второ място с 495, а друг швейцарец Лоик Меяр се нареди трети с 486 точки. Това бе и първа титла в дисциплината за скиор, представляващ Бразилия. Пинейро Бротен спечели Млакия кристален глобус в слалома през 2023 година, но тогава се състезаваше за Норвегия, преди да смени националността си.

Одермат, който вече си осигури Големия кристален глобус в Световната купа за пети път, се надяваше да добави титлата в гигантския слалом към тези в спускането и супергигантския слалом, които също спечели през този сезон, но направи грешка в първия манш и не успя да завърши.

Меяр същото имаше шансове за първата позиция, но завърши втори в днешното състезание, на 0.58 секунди от Лукас Пинейро Бротен и остана трети в дисциплината. Трето място в Лилехамер зае Атле Лий МакГрат (Норвегия), финиширал на 0.87 секунди от времето на победителя.

Французинът Алекси Пентюро приключи кариерата си в алпийските ски с 11-а позиция в последния гигантски слалом за сезона.

Преди последния старт при мъжете от финалите на Световната купа - слалома в сряда (25 март), начело е шампионът Марко Одермат с 1626 точки, следван от Пинейро Бротен с 1058 и МакГрат с 904 точки.

В слалома ще участва и българинът Алберт Попов, който се намира на 65-о място със 106 точки в генералното класиране и на 21-о в дисциплината. Лидер в класирането е Атле Лий МакГрат, пред Лукас Пинейро Бротен.


Норвегия
Подобни новини


