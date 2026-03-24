Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Спорт »
Лека атлетика »
БФЛА награди скачачите Саръбоюков, Начева и треньорите им

БФЛА награди скачачите Саръбоюков, Начева и треньорите им

24 Март, 2026 17:55 529 2

  • саръбоюков-
  • лека атлетика-
  • награда

На събитието присъства и президентът на федерацията Георги Павлов

БФЛА награди скачачите Саръбоюков, Начева и треньорите им - 1
Снимка: БГНЕС
Българската федерация по лека атлетика награди Божидар Саръбоюков и неговия личен треньор Димитър Карамфилов с по 6000 евро премия на специална церемония в Хотел "Витоша", предаде БГНЕС.

21-годишният атлет от Харманли заслужи наградата за бронза си на световното първенство по лека атлетика в Торун, Полша, в скока на дължина за мъже. Това бе първи медал за България от световни шампионати от 16 години насам.

На церемонията бяха отличени още Александра Начева и нейният треньор Стойко Цонов.

Състезателката ни по троен скок се завърна след 19 месеца извън сектора заради тежка фрактура на глезена и се нареди осма в големия финал. Начева и Цонов бяха наградени с по 2500 евро.

На събитието присъства и президентът на БФЛА Георги Павлов.


България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 БРАВО

    1 1 Отговор
    НА АТЛЕТИТЕ И ТРЕНЬОРИТЕ, БРАВО И НА ФЕДЕРАЦИЯТА
    ТАКА И ТРЯБВА, КАКВО НИ ЗАСИПВАТЕ САМО С ИЗМИСЛЕНИ ДЖУКЕСТИ КИФЛИ-ГЕРОИНИ

    18:01 24.03.2026

  • 2 ООрана държава

    0 0 Отговор
    Бегай от тука бе, видяхте ли го италианеца какъв е кюмюр, кви са тия маймуни скачащи

    19:09 24.03.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове