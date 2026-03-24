БФЛА награди скачачите Саръбоюков, Начева и треньорите им

Българската федерация по лека атлетика награди Божидар Саръбоюков и неговия личен треньор Димитър Карамфилов с по 6000 евро премия на специална церемония в Хотел "Витоша", предаде БГНЕС.
21-годишният атлет от Харманли заслужи наградата за бронза си на световното първенство по лека атлетика в Торун, Полша, в скока на дължина за мъже. Това бе първи медал за България от световни шампионати от 16 години насам.
На церемонията бяха отличени още Александра Начева и нейният треньор Стойко Цонов.
Състезателката ни по троен скок се завърна след 19 месеца извън сектора заради тежка фрактура на глезена и се нареди осма в големия финал. Начева и Цонов бяха наградени с по 2500 евро.
На събитието присъства и президентът на БФЛА Георги Павлов.
1 БРАВО
ТАКА И ТРЯБВА, КАКВО НИ ЗАСИПВАТЕ САМО С ИЗМИСЛЕНИ ДЖУКЕСТИ КИФЛИ-ГЕРОИНИ
18:01 24.03.2026
2 ООрана държава
19:09 24.03.2026