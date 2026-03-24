БФЛА награди скачачите Саръбоюков, Начева и треньорите им

Българската федерация по лека атлетика награди Божидар Саръбоюков и неговия личен треньор Димитър Карамфилов с по 6000 евро премия на специална церемония в Хотел "Витоша", предаде БГНЕС.

21-годишният атлет от Харманли заслужи наградата за бронза си на световното първенство по лека атлетика в Торун, Полша, в скока на дължина за мъже. Това бе първи медал за България от световни шампионати от 16 години насам.

На церемонията бяха отличени още Александра Начева и нейният треньор Стойко Цонов.



Състезателката ни по троен скок се завърна след 19 месеца извън сектора заради тежка фрактура на глезена и се нареди осма в големия финал. Начева и Цонов бяха наградени с по 2500 евро.



На събитието присъства и президентът на БФЛА Георги Павлов.