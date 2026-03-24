Локомотив Новосибирск със Симеон Николов поведе в четвъртфиналните серии на руската волейболна лига

Локомотив Новосибирск със Симеон Николов поведе в четвъртфиналните серии на руската волейболна лига

24 Март, 2026 19:52, обновена 24 Март, 2026 18:57 429 2

Тимът на българина победи Белгорие Белгород с 3:1 (24:26, 25:19, 25:16, 25:22)

Локомотив Новосибирск със Симеон Николов поведе в четвъртфиналните серии на руската волейболна лига - 1
Снимка: YouTube
БТА БТА

Отборът на Локомотив Новосириск, воден от Пламен Константинов и със Симеон Николов в редиците си, победи Белгорие Белгород с 3:1 (24:26, 25:19, 25:16, 25:22) в първи четвъртфинал от руската Суперлига.

В редовния сезон тимът на Константинов и Николов завърши на четвърто място, докато отборът от Белгород бе пети в класирането.

Локомотив отстъпи в първия гейм, въпреки че успя да се върне, след като изоставаше с 21:24 и изравни. Последните две точки бяха за гостите, които взеха аванс.

Във втория гейм тимът на Пламен Константинов рано отвори разлика, стигна до 24:18 и шест възможности за изравняване и оползотвори втората - 25:19.

Локомотив натрупа самочувствие и повтори превъзходството си и в третата част - от 7:2 през 18:9 до 25:16.

Четвъртата част отново бе много оспорвана, като гостите водеха в един момент с 14:13. След това разликата се движеше между една и две точки за Локомотив, който затвори срещата при 25:22.

Локомотив Новосибирск поведе в серията с 1:0, като ще гостува във втория мач на 28 март (събота). Играе се до две победи в три мача, като тимът от Новосибирск може да се класира за полуфиналите още през уикенда.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 си дзън

    1 0 Отговор
    Той татко му като вземе властта с Радев ще го прати в Масква. Е, малко услуги на руснаците
    ще направи, ама нали е за българите.

    19:06 24.03.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

