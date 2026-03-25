Ливърпул обяви официално, че ще се раздели с Мохамед Салах след края на сезона

Ливърпул обяви официално, че ще се раздели с Мохамед Салах след края на сезона

25 Март, 2026 07:52, обновена 25 Март, 2026 06:56 649 0

Египтянинът прекара девет години на "Анфийлд"

Ливърпул обяви официално, че ще се раздели с Мохамед Салах след края на сезона - 1
Ливърпул обяви официално, че ще се раздели с Мохамед Салах след края на сезона. Египтянинът прекара девет години на "Анфийлд", като имаше договор до лятото на 2027-а, но двете страни са се разбрали да прекратят сътрудничеството си по-рано.

Според съобщението от страна мърсисайдци самият футболист е пожелал това да бъде обявено възможно най-скоро.

33-годишният египтянин подписа нов договор с клуба през април, но от началото на този сезон не е в позната си форма, което доведе дотам, че на няколко пъти бе оставян на резервната скамейка. Това не му се понрави и след равенството с Лийдс през декември той обвини клуба, че не е спазил обещанията си. Последва и конфликт с мениджъра Арне Слот.

Въпреки това, Салах ще си тръгне със статута на истинска легенда на Ливърпул.

Той се присъедини към английския гранд от Рома през лятото на 2017 година и оттогава изигра 435 мача за "червените", в които отбеляза 255 гола. Така нападателят стигна до трето място в класацията на най-големите голмайстори в историята на клуба. Салах спечели две титли в Премиър лийг, Шампионската лига, Световното клубно първенство, Суперкупата на УЕФА, ФА Къп, две Купи на лигата и "Къмюнити Шийлд". Четири пъти стана голмайстор на Висшата лига.


