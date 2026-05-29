Обрат: Ибрахима Конате напуска Ливърпул като свободен агент

Ибрахима Конате ще напусне Ливърпул, след като преговорите между двете страни за нов договор са се провалили. Френският защитник ще си тръгне от клуба като свободен агент.

Според журналиста Бен Джейкъбс, английският гранд не е успял да постигне споразумение с играча за удължаване на контракта му. Настоящото споразумение на французина с мърсисайдци изтича в края на юни.

Конате е настоявал за седмична заплата в размер на 350 000 паунда, за да преподпише, твърди Дейвид Орнстийн. Преди месец французинът сподели, че ще удължи контракта си, но в крайна сметка е взел друго решение.

Бранителят се присъедини към Ливърпул през 2021 година от РБ Лайпциг. През изминалия сезон в Премиър лийг той изигра 36 мача и отбеляза 1 гол.