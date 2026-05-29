Обрат: Ибрахима Конате напуска Ливърпул като свободен агент

29 Май, 2026 08:30 348 0

Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев

Ибрахима Конате ще напусне Ливърпул, след като преговорите между двете страни за нов договор са се провалили. Френският защитник ще си тръгне от клуба като свободен агент.

Според журналиста Бен Джейкъбс, английският гранд не е успял да постигне споразумение с играча за удължаване на контракта му. Настоящото споразумение на французина с мърсисайдци изтича в края на юни.

Конате е настоявал за седмична заплата в размер на 350 000 паунда, за да преподпише, твърди Дейвид Орнстийн. Преди месец французинът сподели, че ще удължи контракта си, но в крайна сметка е взел друго решение.

Бранителят се присъедини към Ливърпул през 2021 година от РБ Лайпциг. През изминалия сезон в Премиър лийг той изигра 36 мача и отбеляза 1 гол.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

