Спортът по ТВ във вторник (25 март)

25 Март, 2026 07:26 482 1

Какви спортни събития можем да гледаме по телевизията днес

Снимка: Shutterstock
Милен Ганев - Главен редактор във Fakti.bg

EUROSPORT

10:15 Ски алпийски дисциплини, Световна купа в Лилехамер, първи манш, гигантски слалом, жени

11:30 Ски алпийски дисциплини, Световна купа в Лилехамер, първи манш, слалом, мъже

13:15 Ски алпийски дисциплини, Световна купа в Лилехамер, втори манш, гигантски слалом, жени

14:30 Ски алпийски дисциплини, Световна купа в Лилехамер, втори манш, слалом, мъже

15:30 Фигурно пързаляне, Световен шампионат в Прага, кратка програма, жени

19:40 Фигурно пързаляне, Световен шампионат в Прага, кратка програма, двойки

БНТ 3

11:20 Ски алпийски дисциплини, Световна купа в Лилехамер, първи манш, слалом, мъже

14:20 Ски алпийски дисциплини, Световна купа в Лилехамер, втори манш, слалом, мъже

Nova Sport

14:00 Футбол, Контрола: Казахстан - Намибия

EUROSPORT 2

16:50 Колоездене, Обиколка на Каталуния, трети етап, мъже

Max Sport 1

19:00 Волейбол - efbet Супер Волей, Дея – Нефтохимик, четвъртфинал

21:00 Тенис, ATP 1000 в Маями, четвъртфинал

Max Sport 3

19:00 Волейбол, Шампионска лига: Жешов - Зираат Банк, четвъртфинал

21:30 Волейбол, Шампионска лига: Лубе Чивитанова – Заверче, четвъртфинал

Max Sport 2

19:15 Sesame Национална баскетболна лига, Спартак Плевен - Берое

21:30 Баскетбол, Евролига: Баскония - Цървена звезда

Diema Sport 3

03:30 Баскетбол, НБА: Минесота Тимбъруулвс - Хюстън Рокетс


  • 1 кой вторник казвате?

    1 0 Отговор
    това за коя година е? понеже 2026-та 25-ти март е сряда…

    07:28 25.03.2026

