EUROSPORT
10:15 Ски алпийски дисциплини, Световна купа в Лилехамер, първи манш, гигантски слалом, жени
11:30 Ски алпийски дисциплини, Световна купа в Лилехамер, първи манш, слалом, мъже
13:15 Ски алпийски дисциплини, Световна купа в Лилехамер, втори манш, гигантски слалом, жени
14:30 Ски алпийски дисциплини, Световна купа в Лилехамер, втори манш, слалом, мъже
15:30 Фигурно пързаляне, Световен шампионат в Прага, кратка програма, жени
19:40 Фигурно пързаляне, Световен шампионат в Прага, кратка програма, двойки
БНТ 3
11:20 Ски алпийски дисциплини, Световна купа в Лилехамер, първи манш, слалом, мъже
14:20 Ски алпийски дисциплини, Световна купа в Лилехамер, втори манш, слалом, мъже
Nova Sport
14:00 Футбол, Контрола: Казахстан - Намибия
EUROSPORT 2
16:50 Колоездене, Обиколка на Каталуния, трети етап, мъже
Max Sport 1
19:00 Волейбол - efbet Супер Волей, Дея – Нефтохимик, четвъртфинал
21:00 Тенис, ATP 1000 в Маями, четвъртфинал
Max Sport 3
19:00 Волейбол, Шампионска лига: Жешов - Зираат Банк, четвъртфинал
21:30 Волейбол, Шампионска лига: Лубе Чивитанова – Заверче, четвъртфинал
Max Sport 2
19:15 Sesame Национална баскетболна лига, Спартак Плевен - Берое
21:30 Баскетбол, Евролига: Баскония - Цървена звезда
Diema Sport 3
03:30 Баскетбол, НБА: Минесота Тимбъруулвс - Хюстън Рокетс
Спортът по ТВ във вторник (25 март)
25 Март, 2026 07:26 482 1
Какви спортни събития можем да гледаме по телевизията днес
EUROSPORT
1 кой вторник казвате?
07:28 25.03.2026