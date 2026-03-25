Лукаку се отказа от националния отбор на Белгия заради контузия

25 Март, 2026 11:00 514 1

Рекордният голмайстор на „червените дяволи” пропуска приятелските мачове срещу САЩ и Мексико

Лукаку се отказа от националния отбор на Белгия заради контузия - 1
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Ромелу Лукаку няма да се присъедини към националния отбор на Белгия за предстоящите приятелски мачове на американска земя.

32-годишният нападател на Наполи е решил да се съсредоточи върху възстановяването от контузия и поддържането на физическата си форма. Белгийската федерация уважи решението му и му пожела успех.

Белгия предстои да играе срещу домакините от САЩ и Мексико в рамките на подготовката за световното първенство това лято, но Лукаку няма да вземе участие. Отсъствието му е особено чувствително, тъй като той е рекордьор по голове за националния отбор с 89 попадения в 124 мача.

Последната му изява за Белгия беше при победата с 4:3 над Уелс в квалификациите за Мондиала през юни миналата година, след което пропусна шест международни срещи. Сезонът на Лукаку в Наполи също е далеч от успешен заради проблеми с контузии. Нападателят е изиграл едва седем мача в турнира, нито веднъж като титуляр, с общо 64 минути на терена.

Лукаку не е единственият, който отпадна от белгийския лагер, след като преди него и Леандро Тросар се отказа от повиквателната


Оценка 5 от 1 гласа.
  • 1 Бай Хой

    0 0 Отговор
    Кореняк белгиец...

    12:26 25.03.2026

