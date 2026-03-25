Новини
Спорт »
Волейбол »
Алекс Грозданов е първи при блокировачите в редовния сезон на полската волейболна лига

25 Март, 2026 12:30 476 0

  • волейбол-
  • алекс грозданов-
  • полша-
  • блокировачи

Тимът на българина претърпя поражение от Пройект (Варшава) с 1:3 гейма в първи 1/4-финал от Шампионската група

Алекс Грозданов е първи при блокировачите в редовния сезон на полската волейболна лига - 1
Снимка: YouTube
БНР БНР

Капитанът на националния отбор по волейбол Алекс Грозданов е първи при блокировачите в редовния сезон в полската Плуслига.

Центърът на шампиона Богданка ЛУК (Люблин) завърши с 69 директни точки от блок. Зад него са Лукаш Усович от Ястжембски Венгел с 65, а трети - състезателят на СКРА (Белхатов) Бартош Лемански с 61.

Междувременно, Грозданов и неговият тим претърпяха поражение от Пройект (Варшава) с 1:3 гейма в първи 1/4-финал от Шампионската група.

Реваншът е на 1 април, като Богданка се нуждае от победа с 3:0 или 3:1, за да стигне до "златен" гейм.


Полша
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове